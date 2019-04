Einladung zum Verweilen, Nachdenken und Genießen - EDITION digital präsentiert ungewöhnliche Mecklenburg-Reise

Zu einer ungewöhnlichen Reise durch Mecklenburg lädt die EDITION digital mit ihrer jüngsten Neuerscheinung „“ mit zauberhaften Aquarellen vonund anregenden Texten vonein. Die insgesamt rund 100 Bilder zeigen wunderbare Ansichten verträumter mecklenburgischer Städte wie Schwerin, Güstrow und Neubukow sowie Dörfer wie Pinnow, Plate, Sukow und Wöbbelin, aber auch Landschaften zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten wie „In voller Blüte“, „Sacht besonnt“ und „Rapsleuchten“, und nicht zuletzt eine Ansicht „Auf der Straße nach irgendwo“. Viele der Aquarelle offenbaren den hintergründigen Witz ihrer Schöpferin – so „Windschief, aber in schöner Lage“ und „Durchblick“ und „Kopfschmuck“ oder auch „Neubukow, mit Anschluss an die große Welt“, der durch leicht antiquiert wirkende Fernsehantennen auf den Dächern von wohl auch nicht mehr ganz neuen Häusern hergestellt wird.Mit ihren Texten will Gabriele Berthel keineswegs diese Eindrücke lediglich sprachlich illustrieren. Mit Hilfe vieler literarischer Anspielungen und Wortspiele setzt sie sich statt dessen mit großen gesellschaftlichen Fragen und Konflikten auch in Mecklenburg auseinander, so unter anderem in dem Beitrag „Einfache Geschichte“, in dem außer von Gras und heiterem Himmel auch von Tieffliegern die Rede ist – auch in Mecklenburg. In ihrem Vorwort thematisiert die Schweriner Schriftstellerin Jutta Schlott beide Aspekte der Neuerscheinung: „Die Autorinnen Helga Kaffke und Gabriele Berthel sehen und sagen beides: Die Idylle am stillen Ort und Konflikte, die es zu lösen oder auszuhalten gilt. Ihre Bilder und Texte sind eine Einladung zum Verweilen, zum Nachdenken, zum Genuss. Ein Augenschmaus sind sie allemal.“ „Eine offene Spur – unterwegs in Mecklenburg mit Pinsel und Stift“ ist sowohl als gedruckte Ausgabe wie auch als E-Book unter edition-digital.de sowie im stationären und Online-Buchhandel zu haben. Zuvor waren bei der EDITION digital weitere gemeinsame Bücher von Kaffke und Berthel erschienen: das Sprach-Spiel-und Spaßbuch „“ sowie die beiden Stadt- und Land-Entdeckungen „“ und „“.Die Schriftstellerin und Collagistin Gabriele Berthel wurde 1948 in Schmölln geboren. Nach einer Ausbildung zum Werkzeugmacher studierte sie an der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt, dem früheren und heutigen Chemnitz. Sie ist Diplomingenieur für Werkzeugmaschinenkonstruktion und absolvierte ein dreijähriges Fernstudium am Leipziger Literaturinstitut. Die Illustratorin Helga Kaffke wurde 1934 in Leipzig geboren und begann ihr Berufsleben zunächst als Fotolithografin. Danach studierte sie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst ihrer Heimatstadt und war danach als Malerin und Grafikerin tätig – seit 1959 freiberuflich, zunächst noch in Leipzig, später in Schwerin, wo beide Künstlerinnen im letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts Rang und Namen in der Kulturszene hatten. Danach verließen sie Deutschland. Sie suchten ihren Lebensmittelpunkt zunächst in Frankreich und fanden ihn seit der Jahrtausendwende an der nordwestlichen Küste von Irland, in Mayo. Dort wurden sie sesshaft, heirateten, arbeiteten. Helga Kaffke starb im Winter 2017 in Mayo.Helga Kaffke, Gabriele Berthel:ISBN: 978-3-95655-981-5 (Buch), 978-3-95655-982-2 (E-Book)156 Seiten, 14,80 Euro.