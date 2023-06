Einer, der auch brisante Themen nicht scheute - EDITION digital erinnert an 90. Geburtstag von Joachim Nowotny

DDR und Braunkohle, das gehörte zusammen wie Pech und Schwefel und schien eine einzige Erfolgsgeschichte zu sein. Erst später wurden auch mögliche Gefahren erkannt. Zu den ersten DDR-Autoren, die derart brisante Themen wie die Landschafts- und Umweltzerstörung durch den Braunkohletagebau zur Sprache brachten, gehörte, der am 16. Juni dieses Jahres 90 Jahre alt geworden wäre. So hatte er sich bereits 1969 in dem Kinder- und Jugendbuch „“ für damalige Verhältnisse ungewöhnlich kritisch mit dem Thema der Zerstörung der Natur durch den Braunkohlenabbau in der Lausitz auseinandergesetzt. Erzählt wird diese Geschichte eines Erwachsenwerdens und dem Übernehmen von Verantwortung aus der Sicht des 13-jährigen Klaus Kambor, auch Kurbel genannt. Der Junge hat auf einem See nahe seinem Dorf ein kleines Paradies erbaut, wo er vor allem von Daniele träumt, der hübschen Försterstochter, die er auch schon einmal geküsst hat. Doch dann passieren aufregende und auch verstörende Dinge. Am verstörendsten ist die zunächst nur als Gerücht auftauchende Information, dass ein sorbisches Dorf der Braunkohle weichen soll. Vier Jahre später verfilmte DEFA-Regisseur Rolf Losansky das spannende Buch unter dem Titel „… verdammt, ich bin erwachsen“. Der Streifen überzeugte nicht zuletzt mit wunderschönen Aufnahmen der damals noch unzerstörten Landschaft (Kamera: Peter Süring). Bei EDITION digital liegen insgesamt 16 Titel von Nowotny vor, darunter sein 1963 erschienenes erstes Buch „“, die Liebeserzählung „“ und die Geschichte einer Freundschaft „“ (beide 1965), die Bände mit Erzählungen „“ (1971), „“ (1978) und „“ (1985) sowie das allerdings erst 1989 ebenfalls von Rolf Losansky verfilmte Jugendbuch „“ (1981) und „. Eine Erzählung für neun Abende mit einer Nachricht, die den ersten ermöglicht, und einer Hoffnung, die über den zehnten hinausreicht“ (1990). Alle E-Books von Joachim Nowotny sind unter edition-digital.de sowie im Online-Buchhandel zu haben.Joachim Nowotny, der einer Arbeiterfamilie aus dem damals schlesischen Teil der Oberlausitz entstammte, wurde am 16. Juni 1933 in Rietschen geboren und wuchs bei seinen Großeltern auf. Nach einer Lehre und Arbeit als Zimmermann und dem Abitur an der ABF studierte er von 1954 bis 1958 an der Leipziger Karl-Marx-Universität Germanistik und arbeitete anschließend als Verlagslektor. Seit 1962 lebte er als freier Schriftsteller in Leipzig. Von 1967 bis 1982 wirkte er als Dozent am dortigen Literaturinstitut „Johannes R. Becher“. 1974 wurde Nowotny in den Schriftstellerverband der DDR aufgenommen, war von 1978 bis 1989 einer dessen Vizepräsidenten. Seit 1990 war er Mitglied des Verbands Deutscher Schriftsteller. Der Autor wurde vielfach ausgezeichnet, so erhielt er 1971 den Alex-Wedding-Preis, 1977 den Heinrich-Mann-Preis, 1978 den Vaterländischen Verdienstorden in Bronze, 1979 einen Nationalpreis der DDR, II. Klasse für Kunst und Literatur, sowie 1986 den Kunstpreis des FDGB. Joachim Nowotny, der nach einem Unfall Anfang der 1990er Jahre querschnittsgelähmt war, starb am 13. Januar 2014 in Leipzig.