Eine andere Seite von Klaus Möckel - EDITION digital überrascht mit Gedichten des Schriftstellers

Eine überraschend andere Seite des vor allem als Autor von Krimis und utopischen Romanen, Kindern- und Jugendbüchern sowie Aphorismen bekannten, inzwischen 87-jährigen Berliner Schriftstellers, Herausgebers und Übersetzerspräsentiert sein soeben bei EDITION digital erschienenes Buch „. Liebes- und andere Gedichte". Hinter diesem poetischen Titel verbirgt sich eine Auswahl von Lyrik aus mehreren Jahrzehnten, die ältesten Texte stammen aus den Jahren 1957, 1958 und 1960, die jüngsten aus den Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts. „Heute warst du eine Schneeflocke auf meiner Hand." ist die erste Zeile des 1967 entstandenen Liebesgedichts „Verwandlung". Neben Liebeserklärungen wie „In die Wellen deiner Blicke werf' ich meine Netze" und „Du wohnst in einer Stadt" präsentiert die Neuerscheinung auch lyrische Auseinandersetzungen mit Erinnerungen und mit Utopien, mit dem Wetter und anderen Wechselfällen des Lebens sowie mit dem Geist und mit den Göttern der Phantastik. Ein Gedicht ist auch dem vom Schriftsteller geliebten und nicht unerfolgreich betriebenen Schachspiel gewidmet. In „Die Schachpartie" wird er nach dem offiziellen Ende des Spiels plötzlich vom weißen König zu einer erneuten Partie herausgefordert, diesmal selbst als Figur im Spiel, im Spiel der anderen …Der Gedichtband ist unter edition-digital.de sowie im stationären und Online-Buchhandel zu haben – und zwar sowohl als gedruckte Ausgaben wie auch als E-Book.Klaus Möckel wurde am 4. August 1934 in der sächsischen Kleinstadt Kirchberg nahe Zwickau geboren und wuchs dort auch auf. Nach Schulbesuch, Berufsausbildung als Werkzeugschlosser und ABF-Abitur studierte er von 1954 bis 1958 Romanistik an der Karl-Marx-Universität Leipzig und war danach bis 1963 wissenschaftlicher Assistent am Romanischen Seminar der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Im letzten Jahr dieses Lebensabschnittes promovierte Möckel in Leipzig zum Thema „Die Rolle der bürgerlichen Gesellschaft bei der Herausbildung von Antoine de Saint-Exupérys Weltanschauung" zum Doktor der Philologie. In den folgenden sechs Jahren wirkte Möckel als Verantwortlicher Lektor für Romanistik beim Verlag Volk und Welt in Berlin. Dort machte er sich bald einen Namen als Herausgeber, Übersetzer und Nachdichter vor allem moderner französischer Dichter. 1969 begann Klaus Möckel seine Laufbahn als freier Schriftsteller. Von den fast 60 zwischen 1966 und 2020 erschienenen Titeln von Klaus Möckel hat EDITION digital aktuell 52 als E-Books im Angebot, die im Verlagsprogramm unterzu finden sind. Einen umfassenden Überblick zu dem im wahrsten Sinne des Wortes vielseitigen Schaffen des produktiven Schriftstellers sowie zu seiner Biografie und zu seiner Bibliografie bietet das im vergangenen Jahr ebenfalls bei EDITION digital als gedruckte Ausgabe und als E-Book erschienene Autoren-Buch „".Klaus Möckel: Heute warst du eine Schneeflocke auf meiner Hand. Liebes- und andere GedichteHardcover, 120 SeitenISBN 978-3-96521-536-8 (Buch), 978-3-96521-537-5 (E-Book)