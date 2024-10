Die Schmetterlinge von Surinam - EDITION digital gratuliert Dr. Ingrid Möller zum 90. Geburtstag

Gleich zwei Mal hat sich die Kunsthistorikerin und Schriftstellerin Dr., die am 12. Oktober in Seehof bei Schwerin ihren 90. Geburtstag feiern kann, mit dem Leben und Schaffen der berühmten Naturforscherin und Künstlerin Maria Sibylla Merian (1647 bis 1717) befasst, die von 1699 bis 1701 gemeinsam mit ihrer jüngsten Tochter Dorothea Maria die niederländische Kolonie Surinam bereiste. In den Jahren danach publizierte sie in Niederländisch und Latein ihr berühmt gewordenes Hauptwerk „Metamorphosis insectorum Surinamensium“. Ingrid Möller hatte 1994 „. Die Kindheit der Maria Sibylla Merian“ veröffentlicht. Das Buch wurde mit dem Peter-Härtling Preis für Kinder- und Jugendliteratur der Stadt Weinheim ausgezeichnet. 2008 erschien „. Die Reise der Maria Sibylla Merian“, mit dem die Autorin auf viele Fragen von Leserinnen und Lesern reagierte: „Vor zehn Jahren erschien mein Buch Ein Schmetterling aus Surinam - Die Kindheit der Maria Sibylla Merian. Immer wieder wurde ich seitdem gefragt: Und? Kam Maria Sibylla nach Surinam? Dieses Buch ist die Antwort darauf.“Neben diesen beiden Büchern über die berühmte Pionierin der Insektenkunde liegen bei EDITION digital 13 weitere Bücher von Ingrid Möller vor, darunter „. Aus dem Leben des Malers Adrian Ludwig Richter“, 2018 in 2., erweiterter Auflage erschienen, „. Ein Vermeer-Roman“ (1977) und „. Ein Hokusai-Roman“ (1988), „. Ein Künstlerroman“ (1981) sowie „. Ein Thomas-Gainsborough-Roman (2011). Mit einem kulturgeschichtlichen Kuriosum befasst sich der Band „“ (1994). In „. Szenen einer Kindheit“ (2014) erzählt die Autorin aus den ersten zehn Jahren ihres Lebens in Grabow. Alle E-Books sind untersowie im Online-Buchhandel zu haben. Aus dem besonderen Anlass ihres 90. Geburtstags zeigt dasnoch bis zum 29. November 2024 die Sonderausstellung „Träume vom Glück. Zeichnungen und Malerei von Ingrid Möller“.Ingrid Möller wurde als Ingrid Krambeer am 12. Oktober 1934 in Rostock geboren, wuchs aber in der mecklenburgischen Kleinstadt Grabow auf. Nach dem Abitur in Ludwigslust studierte sie an der Humboldt-Universität Berlin Kunstgeschichte und Klassische Archäologie, war von 1965 bis 1969 Redakteurin am Lexikon der Kunst und promovierte 1969 zum Dr. phil. Von 1973 bis 1984 leitete sie die Graphische Sammlung des Staatlichen Museums Schwerin und betreute auch Auslandsausstellungen unter anderem in Japan, Mexiko und Estland. Seit 1985 ist sie freischaffende Schriftstellerin und gehört dem Verband deutscher Schriftsteller und dem Friedrich-Bödecker-Kreis an. Von 1955 bis zum Tode ihres Mannes im Jahre 2022 war sie mit dem Arzt Dr. Dr. Bruno Möller verheiratet, lebt und arbeitet in Seehof bei Schwerin. Ingrid Möller hat drei Kinder und vier Enkelinnen.