Die Gefangenschaft der Nora Graf - Dritter Schwerin-Krimi von Christiane Baumann bei EDITION digital

„Nora blinzelte mit den Augen. Wo war sie? Alles, was sie sah, war eine gelbe Zimmerdecke und an den Wänden gelbe Kacheln. Und es roch komisch, jedenfalls ungewohnt, nach abgestandener Luft und frischer Farbe zugleich. Immerhin, es war Luft da, und sie konnte atmen. Drei in die Decke eingelassene LED-Leuchten spendeten mattes Licht. Wo war sie hingeraten?“ Mit diesen Sätzen beginnt der soeben bei der EDITION digital erschiene dritte Schwerin-Krimi „“ von. Diesmal befindet sich die Hauptkommissarin der Schweriner Mordkommission Nora Graf in einer ebenso undurchschaubaren wie verzweifelten Lage. Sie weiß nicht, wo sie ist und wer sie warum entführt hat, und ob sie jemals wieder das Licht der Welt erblickt. Und sie weiß auch nicht, ob ihre Gefangenschaft möglichweise mit ihren aktuellen Ermittlungen zu einem verhängnisvollen Geschehen in der künstlichen Grotte im Burggarten am Schweriner Schloss zu tun hat. Am Tag zuvor war dort eine junge Berlinerin von einem bislang Unbekannten überfallen und lebensgefährlich verletzt worden. Oder will sich jemand aus welchen Gründen auch immer an ihrem Lebensgefährten Tom Weller rächen? Oder welche Rolle spielt die Begegnung mit einem kleinen Mädchen, das Nora Graf kurz vor ihrem mysteriösen Verschwinden in einem Shopping-Center um eine Puppe angebettelt hatte? Grafs Kollegen ermitteln mit Hochdruck, haben aber zunächst keine heiße Spur. Werden sie die Hauptkommissarin finden? Lebendig oder nur noch tot? Der spannend und aus verschiedenen Perspektiven erzählte dritte Schwerin-Krimi von Christiane Baumann ist sowohl als gedruckte Ausgabe wie auch als E-Book untersowie im stationären und Online-Buchhandel zu kaufen.Christiane Baumann wurde im Oktober 1952 in Schwerin geboren. Nach Einschulung noch in Schwerin, Schulbesuch und Abitur in Berlin war sie nach einem Englisch-Deutsch-Lehrerstudium in Rostock vorrangig als Bildredakteurin in verschiedenen Verlagen in Berlin, Köln und Baden-Baden tätig. 2015 kehrte sie aus einer Kleinstadt am Rande Berlins in ihre Heimatstadt zurück, wo sie seitdem wieder lebt und schreibt. Bis dahin hatte sie bereits den Kriminalroman „Tod am Arkonaplatz“ und die Kriminalerzählungen „Die Gambitspielerin“ und „Morde um Mitternacht“ sowie den Sammelband „Mord zum Frühstück“ mit 21 Kurzkrimis veröffentlicht. 2017 kam ihr erster Schwerin-Krimi „. Nora Grafs erster Fall“ heraus. 2018 folgte „. Nora Grafs zweiter Fall“. Mit ihrer Rückkehr nach Schwerin fühlte sich Christiane Baumann nach eigener Aussage völlig frei und voller Ideen im Kopf und hatte Lust auf eine gleichsam literarische Wiederentdeckung und Wiederannäherung an ihre Geburtsstadt. Gleichzeitig waren sie und ihr Mann noch sehr stark mit Berlin verbunden. Und so kam es, dass die Titelheldin ihrer bisher drei Nora-Graf-Krimis das Schicksal ihrer Erfinderin teilt und von Berlin nach Schwerin zurückkehrt – im Gegensatz zu Christiane Baumann allerdings nicht ganz freiwillig.Christiane Baumann:ISBN: 978-3-96521-240-4 (Buch), 978-3-96521-238-1 (E-Book)300 Seiten, 14,80 €Digitale Leseexemplare: https://www.netgalley.de/widget/253728/redeem/98bbcb071e873710c2a389161f7abb5d2b242e4e8b4de57c464a5b7239fe0348 Neu: Verlagsvorschau auf VLB-TIX unter