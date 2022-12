Adventskalender: „Die endlose Geschichte von Glück und Leid“ von Opa Zausel. Ein Kinderbuch. Am 24.12. kostenlos

Jeden Tag ein anderes E-Book kostenlos zu haben – das ist die Idee hinter dem Adventskalender von, den der kleine Verlag aus Godern nahe der Landeshauptstadt pünktlich am 1. Dezember startet. Zu sehen ist das jeweilige Aktionsangebot neben der eigenen Verlags-Homepage edition-digital.de auch auf verschiedenen sozialen Medien wieund. Und als Medienpartnerschaft mit derkann man sich auch dort informieren. Das gedruckte Buch gibt es bei Hugendubel am Schweriner Marienplatz zu kaufen.Wo wohnt eigentlich das Glück? Eigentlich erzählt gar nicht Opa Zausel in dem reich bebilderten Kinderbuch die einfachen und kurzen Märchen zum Vorlesen und Selbstlesen für Kinder ab 5 Jahre. Er lässt die Mäuse Louis & Louise plaudern, denn die stecken immer bis über beide Mäuseohren im Geschehen über Gut und Böse mit den Figuren Glück und Leid. Glück und Leid kämpfen in verschiedenen Episoden gegeneinander. Das Glück beschützt die Menschen vor der grenzenlosen Bosheit des Leides.978-3-96521-568-9 (Buch), 978-3-96521-566-5 (E-Book), 92 SeitenE-Book am 24.12.2022 kostenlos