Adventskalender: „Die Heimkehr der Preußenkönige“ von Hans Bentzien und „Schau auf die Erde“ von Walter Baumert. Am Wochenende kostenlos

Jeden Tag ein anderes E-Book kostenlos zu haben – das ist die Idee hinter dem Adventskalender von EDITION digital , den der kleine Verlag aus Godern nahe der Landeshauptstadt pünktlich am 1. Dezember startete. Zu sehen ist das jeweilige Aktionsangebot neben der eigenen Verlags-Homepage edition-digital.de auch auf verschiedenen sozialen Medien wieund. Und als Medienpartnerschaft mit derkann man sich auch dort informieren.Ihre letzte Ruhe hatten die preußischen Könige Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II., Vater und Sohn, in der Gruft der Potsdamer Garnisonskirche gefunden. Doch dann griff die Weltgeschichte ein: Vor den heranrückenden sowjetischen Truppen werden die beiden Sarkophage zum Ende des Zweiten Weltkrieges in einen Kali-Stollen ausgelagert und schließlich zur Hohenzollernburg Hechingen in Baden-Württemberg gebracht. Eine Idee noch aus DDR-Zeiten wurde 1991 Wirklichkeit: Beide Sarkophage gelangen nach Potsdam zurück. Eine Diskussion über das Für und Wider dieser Rückführung und ein kritisches Bekenntnis zu Preußen.ISBN 978-3-95655-465-0, 103 SeitenE-Book am 19.12.2020 kostenlosWie wird einer zum Revolutionär und später zum Klassiker des Marxismus-Leninismus? Dieses erste von insgesamt drei Büchern über die Kindheit und Jugend von Friedrich Engels berichtet über den frühen Gerechtigkeitssinn des wohlbehüteten Wuppertaler Fabrikantensohns, seiner Zuneigung zu den Eltern und seiner Liebe zu Gott, aber auch seine Versuche sich aufzulehnen. Der Vater entscheidet: Sein Sohn soll Kaufmann werden. Das war hart, später aber ein Glück für seinen Freund und Kampfgenossen Marx.ISBN 978-3-86394-542-8, 282 SeitenE-Book am 20.12.2020 kostenlos