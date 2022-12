Adventskalender: „Die Germanen von Piowar“ von Dagmar Bulmann. Ein junger Mann in großen Schwierigkeiten. Am 13.12. kostenlos

Jeden Tag ein anderes E-Book kostenlos zu haben – das ist die Idee hinter dem Adventskalender von, den der kleine Verlag aus Godern nahe der Landeshauptstadt pünktlich am 1. Dezember startet. Zu sehen ist das jeweilige Aktionsangebot neben der eigenen Verlags-Homepage edition-digital.de auch auf verschiedenen sozialen Medien wieund. Und als Medienpartnerschaft mit derkann man sich auch dort informieren. Das gedruckte Buch gibt es bei Hugendubel am Schweriner Marienplatz zu kaufen.Im Jahr 18 unserer Zeitrechnung muss Aldemar in einem kleinen germanischen Dorf die Kriegerweihe abbrechen, weil er fast erstickt wäre. Er ahnt lange nicht, welche Rolle sein Bruder Ekwin dabei gespielt hat. Seit diesem Tag wird er nicht nur von seinem Vater, sondern vom ganzen Dorf verachtet. Weil seine Ehre beschmutzt ist, will er nicht mehr in Piowar leben. Gemeinsam mit seinen Freunden, die sich ebenfalls von ihren Vätern unverstanden fühlen und das Abenteuer suchen, flieht Aldemar. Ihr Ziel ist Rom.978-3-95655-987-7 (Buch), 978-3-95655-988-4 (E-Book), 432 SeitenE-Book am 13.12.2022 kostenlos