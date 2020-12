Adventskalender: „Der falsche Mann im Mond“ von Gerhard Branstner und "Federschnee von Siegfried Maaß. Am Wochenende kostenlos

Jeden Tag ein anderes E-Book kostenlos zu haben – das ist die Idee hinter dem Adventskalender von EDITION digital , den der kleine Verlag aus Godern nahe der Landeshauptstadt pünktlich am 1. Dezember startet. Zu sehen ist das jeweilige Aktionsangebot neben der eigenen Verlags-Homepage edition-digital.de auch auf verschiedenen sozialen Medien wieund. Und als Medienpartnerschaft mit derkann man sich auch dort informieren.Eine geheimnisvolle Krankheit greift um sich – die Mondsucht. Sie tritt gewöhnlich einige Zeit nach dem Mondrausch und wird im Gegensatz zu diesem von einer seelischen Depression begleitet. Ihre Ursache aber hatte die Mondsucht in der Schwierigkeit, das der Erde angepasste Stabilisierungssystem des menschlichen Körpers auf die Schwerkraft des Mondes umzustellen. Die Folgen sind komisch bis schrecklich.ISBN 978-3-95655-716-3, 168 SeitenE-Book am 5.12.2020 kostenlosAnfang der Siebzigerjahre des vorigen Jahrhunderts in der Siedlung einer ostdeutschen Kleinstadt. Leonie zieht zu den Zwillingsbrüdern Sebastian und Mathias, und sie verbringen glückliche Jahre der Kindheit miteinander. Ihre Freundschaft soll ein Leben lang halten. Doch dann trifft Leonie eine Entscheidung, die zu einem tiefen Riss führt und alles ändert.ISBN 978-3-95655-626-5, 160 SeitenE-Book am 6.12.2020 kostenlos