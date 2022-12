Adventskalender: „Der Dwang. Die Geschichte einer kleinen Schweriner Halbinsel im Ostorfer See“ von Elke Steinhausen. Ein historischer Streifzug

Jeden Tag ein anderes E-Book kostenlos zu haben – das ist die Idee hinter dem Adventskalender von, den der kleine Verlag aus Godern nahe der Landeshauptstadt pünktlich am 1. Dezember startet. Zu sehen ist das jeweilige Aktionsangebot neben der eigenen Verlags-Homepage edition-digital.de auch auf verschiedenen sozialen Medien wieund. Und als Medienpartnerschaft mit derkann man sich auch dort informieren. Das gedruckte Buch gibt es bei Hugendubel am Schweriner Marienplatz zu kaufen.Dieses Buch bietet einen Streifzug durch 300 Jahre Geschichte einer kleinen Schweriner Halbinsel im Ostorfer See. Im 17. Jahrhundert war sie noch ein rauer Ort, auf dem die niedere Jagd betrieben wurde. Später, über lange Zeit durch Landwirtschaft geprägt, jedoch immer unbewohnt, blieb der Dwang für die Nutzer interessant. Geklärt wird auch, weshalb der Dwang eigentlich Dwang heißt.978-3-95655-884-9 (Buch), 978-3-95655-885-6 (E-Book), 216 SeitenE-Book am 09.12.2022 kostenlos