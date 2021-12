Adventskalender: „Der Durst der Seele. Mein Weg vom Pimpf zum NVA-Offizier, CIA-Agenten und Alkoholiker. Ein Lebensbericht“ von Ernst Klatt. kostenlos

Jeden Tag ein anderes E-Book kostenlos zu haben – das ist die Idee hinter dem Adventskalender von EDITION digital , den der kleine Verlag aus Godern nahe der Landeshauptstadt pünktlich am 1. Dezember startet. Zu sehen ist das jeweilige Aktionsangebot neben der eigenen Verlags-Homepage edition-digital.de auch auf verschiedenen sozialen Medien wieund. Und als Medienpartnerschaft mit derkann man sich auch dort informieren.Das ist ein erschütternder Bericht über ein dramatisches Schicksal im 20. Jahrhundert: Der Autor erzählt vom Leben der Deutschen im Westpreußen der 30er Jahre, vom Krieg und vom Verlust der alten Heimat und von der neuen Heimat in einem westmecklenburgischen Dorf. Schließlich erfüllt er sich während der wilden 50er Jahre in der DDR einen Kindheitstraum: eine Karriere als Soldat und Offizier. Doch dann wird er plötzlich zum Regimentskommandeur befohlen …ISBN 978-3-931646-82-0, 177 SeitenE-Book am 5.12.2021 kostenlos