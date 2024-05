edeltravel Luxusreisen GmbH geht offline

Am Samstag, dem 4. Mai 2024, eröffnete die edeltravel Luxusreisen GmbH feierlich ihren neuen Showroom "The Lobby" in der Luegallee, Ecke Burggrafenstraße 1 in Düsseldorf-Oberkassel. Die Eröffnungsfeier war ein voller Erfolg mit zahlreichen Gästen, darunter Mitarbeiter der deutschen Standorte, Presse, geschätzte Kunden und Partner sowie viele andere Gäste. Die Besucher erfreuten sich an einer Auswahl exquisiter Getränke, darunter feinster Wein und prickelnder Sekt. Für eine besondere Note sorgte ein Barista, der mit seinen Kaffeekreationen die Gäste verwöhnte, während Erfrischung auch durch köstliches Eis geboten wurde.



“Wir gehen offline” ist das Credo von edeltravel. "The Lobby" wurde für Kunden konzipiert, die den persönlichen Kontakt schätzen und Wert auf eine individuelle Beratung legen. Zuvor wurden Beratungen hauptsächlich telefonisch oder per E-Mail angeboten, um der viel beschäftigten Kundschaft entgegenzukommen. “Wir wissen aber auch um Kunden, die Wert auf eine persönliche und exklusive Atmosphäre legen, die einen Raum bevorzugen, in dem sie sich von ihrem nächsten Urlaub inspirieren lassen oder durch die Schaufenster in ferne Welten träumen können", so Till Brunecker, Inhaber und Geschäftsführer. Auf Termin bieten erfahrene Travel Designer und Experten für die schönsten Hotels und Resorts weltweit persönliche Beratungen an, um maßgeschneiderte Traumreisen zu verwirklichen.



Seit der Gründung von edeltravel vor rund zehn Jahren hat Inhaber und Geschäftsführer Till Brunecker das Ziel verfolgt, das Leben seiner Kunden mit individuellen Luxusreisen zu bereichern. Die Eröffnung von "The Lobby" markiert einen neuen Meilenstein für das stetig wachsende Unternehmen. "Dieser Ort ist mehr als nur ein Showroom – es ist eine Oase, die nur darauf wartet, mit den Reiseträumen unserer Kunden zum Leben erweckt zu werden", so Till Brunecker.

