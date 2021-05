Weniger ist mehr: Bei Netto gibt es jetzt Apfelmus und Apfelmark ohne Zuckerzusatz

Natürlich bewusster: Netto verkauft ab Ende Mai Eigenmarken-Apfelmus und Apfelmark ohne Zuckerzusatz*

Natürlich lecker: Netto verzichtet auf Ersatzinhaltsstoffe und bietet weiterhin optimales Geschmackserlebnis

Natürlich nachhaltiger: Apfelmus ohne Zuckerzusatz gibt es auch in Bio-Qualität

Ohne Zuckerzusatz*

Zertifiziert mit dem EU-Bio-Siegel

Trägt das Panda-Logo des WWF***

Inhalt: 360 g

Preis: 0,99 Euro

Erhältlich in allen 4.260 Netto-Filialen

Ohne Zuckerzusatz*

Inhalt: 710 g

Preis: 1,09 Euro

Erhältlich in teilnehmenden Netto-Filialen

Ohne Zuckerzusatz*

Inhalt: 710 g

Preis: 0,59 Euro

Erhältlich in allen 4.260 Netto-Filialen

Mit der Umstellung des Sortiments auf Apfelmus und Apfelmark ohne Zuckerzusatz verstärkt Netto sein Engagement für Salz- und Zuckerreduktion in seinen Eigenmarkenprodukten und setzt neue Maßstäbeso Christina Stylianou, Leiterin der Netto-Unternehmenskommunikation.Ab sofort bietet Netto zwei verschiedene Apfelmus-Sorten ohne Zuckerzusatz und ein Apfelmark ohne Zusatz von Kristallzucker zu verbraucherfreundlichen Preisen an: Das Beste Ernte-Apfelmus für 59 Cent, das BioBio-Apfelmus für 99 Cent, das Lieblings-Apfelmark für 1,09 Euro und das Beste Ernte-Püree für 1,69 Euro.Netto und WWF wollen Verbraucher motivieren, sich für nachhaltiger erzeugte Produkte zu entscheiden. Mit dem WWF-Panda kennzeichnet Netto deshalb die Eigenmarken-Produkte, die anerkannte Standards (EU-Biosiegel, MSC, FSC oder Blauer Engel) erfüllen und entsprechend durch unabhängige Prüforganisationen zertifiziert sind. Bei BioBio-Produkten prüft der WWF zusätzlich die regionale Wasser- und länderspezifische Sozialsituation.Erhältlich sind die BioBio- und Beste Ernte-Produkte bundesweit in allen rund 4.260 Netto-Filialen, das Lieblings-Produkt in vielen teilnehmenden Filialen.Die langfristige Reduktion von Salz und Zucker ist fester Bestandteil der nachhaltigen Unternehmensausrichtung von Netto Marken-Discount. So konnte Netto allein im Zeitraum zwischen 2015 bis 2018 den Salz- und Zuckeranteil bei über 100 Eigenmarkenprodukten erheblich verringern. Netto entwickelt das bestehende Sortiment der Eigenmarken stetig weiter und denkt dabei ganzheitlich: So verzichtet Netto nicht nur gänzlich auf den Einsatz von Ersatzinhaltsstoffen, sondern achtet ebenso auf die Energiedichte, die Zusammensetzung der Fette und den Gehalt an Kohlenhydraten.*Enthält von Natur aus Zucker**IBISWorld, Stand Februar 2021. IBISWorld ist ein globales Unternehmen, das Analysen und Branchenrecherchen erstellt (Quelle: https://www.ibisworld.com/...