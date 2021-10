Regionale Netto-Spendenaktion: An Kassen und Pfandautomaten für Vereine vor Ort spenden

Engagement: Moderatorin Marlene Lufen motiviert ehrenamtlich zum Spenden

Kasseneinsatz: Am 6. Oktober in einer Kölner Netto-Filiale

Netto-Spendenaktion: Einsatz für regionale Sportvereine

Insgesamt nehmen 1.685 Sportvereine an der Netto-Spendenaktion teil. Im sechswöchigen Aktionszeitraum erhalten die ausgewählten Vereine die Kundenspenden der nächstgelegenen Filiale/n. Der PLZ-Filter unter netto-online.de/vereinsspende bietet eine Übersicht, in welcher/welchen Filiale/n die jeweiligen Sportvereine unterstützt werden., sagt Christina Stylianou, Leiterin der Netto-Unternehmenskommunikation.Auch Moderatorin Marlene Lufen engagiert sich als Schirmherrin für einen regionalen Sportverein, die integrativen Sport-Gruppen des Turnverein Schiefbahn, und ist überzeugt von der Netto-Spendenaktion: „“ Die Moderatorin setzte sich am 6. Oktober an eine Kölner Netto-Kasse und machte mit diesem ehrenamtlichen Kasseneinsatz auf die Spendenmöglichkeit für regionale Sportvereine aufmerksam.Mit den beiden Wörtern „Einfach aufrunden“ können Kundinnen und Kunden an allen Netto-Kassen ihren Einkaufsbetrag auf den nächsten 10-Cent-Betrag aufrunden; zusätzlich gibt es in über 3.800 Filialen die Möglichkeit, das Flaschenpfand zu spenden. Diese Kundenspenden gehen ganzjährig an wechselnde Spendenpartner und ab dem 4. Oktober 2021 erstmals sechs Wochen lang an regionale Sportvereine. Eine regionale Ausrichtung seiner Spendeninitiative hat Netto bereits mit ausgewählten Filialen in Süddeutschland im letzten Jahr getestet: Aufgrund der sehr positiven Kundenresonanz auf die lokalen süddeutschen Spendenpartner, setzt Netto aktuell die regionale Spendenausrichtung in allen bundeweit über 4.260 Filialen um.Informationen zur regionalen Spendenaktion „Bring dich ein für deinen Verein“ gibt es unter: