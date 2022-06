Frankfurt International Trophy®: Netto sichert sich Auszeichnung zum sechsten Mal in Folge

Aus 52 Ländern weltweit, wurden knapp 3.800 Weine, Biere und Spirituosen bewertet. Zum wiederholten Mal verteidigt Netto seinen Titel., so Christina Stylianou, Leiterin der Netto-Unternehmenskommunikation.Mit einer breiten Auswahl an Bio- und Qualitätsweinen bietet Netto Marken-Discount seinen wöchentlich rund 21 Millionen Kunden das größte Weinsortiment im Discountbereich, das bereits mehrfach ausgezeichnet ist. In den Netto-Filialen finden Weinliebhaber bundesweit über 80 verschiedene Weine und über 30 Sektspezialitäten sowie Perlweine. Online bietet die „Netto Weinwelt“ weitere edle Tropfen internationaler Winzer und namhafter Weinmarken an. Mehr Informationen gibt es unter: www.netto-weine.de Mit einer großen Auswahl an Marken- und Eigenmarkenartikeln bietet Netto Marken-Discount das größte Getränkesortiment in der deutschen Discountlandschaft. Als Vorreiter in der Branche hat Netto das größte Mehrweg-Sortiment mit der vielfältigsten Auswahl an Getränken in umweltfreundlicheren Mehrwegverpackungen. Wasser, Bier und andere Erfrischungsgetränke bietet Netto bereits überwiegend in Mehrweggebinden sowohl im Kasten, Six-Pack oder als Einzelflaschen an. Das Netto-Getränkekonzept sorgt somit für eine bessere Ökobilanz und schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.Die Frankfurt International Trophy® ist der erste große internationale Wettbewerb in Deutschland, der Experten und Amateure in seiner Jury vereint. Nach nun schon fünf erfolgreichen Jahren, fand die 6. Edition der Frankfurt International Trophy® mit insgesamt drei Verkostungen parallel statt: Insgesamt wurden 1.246 Weine, Biere und Spirituosen ausgezeichnet. Die Rolle des Ehrenpräsidenten übernahm in diesem Jahr Adalbert Seebacher, Mitglied bei den Jeunes Restaurateurs d’Europe.