"Ein Herz für Erzeuger": Netto-Kundinnen und Kunden fördern deutsche Landwirtschaft mit über 3 Millionen Euro

Netto-Initiative: „Ein Herz für Erzeuger“ zur Unterstützung deutscher Landwirtschaft

Wirksam: Über 3 Millionen Euro wurden 2020 direkt an heimische Landwirtschaftsbetriebe ausgeschüttet

Langfristig: Seit Start der Initiative wurden bereits über 38 Millionen Euro ausgezahlt

Bereits seit vielen Jahren ist die Förderung landwirtschaftlicher Betriebe in Deutschland eine Herzensangelegenheit für Netto. Mit der Initiative „Ein Herz für Erzeuger“ setzt sich Netto nachhaltig für heimische Landwirtschaftsbetriebe ein und konnte allein 2020 durch den 10-Cent-Aufschlag gemeinsam mit seinen Kundinnen und Kunden eine Spendensumme von 3.034.325,51 Euro ausschütten. Netto ermöglicht damit, sich für die langfristige Sicherung von Arbeitsplätzen und regionaler Strukturen einzusetzen. Die einwandfreie Ausschüttung an die teilnehmenden Erzeugerinnen und Erzeuger wird von unabhängigen, externen Rechtsanwälten geprüft und bestätigt.Das „Ein Herz für Erzeuger“-Sortiment beinhaltet neben Obst und Gemüse auch Molkereiprodukte sowie Eier, Fleisch- und Wurstprodukte. Zusätzlich zu den national gelisteten Artikeln werden je nach Region weitere Artikel der Initiative angeboten.Die Zusammenarbeit mit heimischen Betrieben gehört zur Sortimentsausrichtung von Netto. So arbeitet Netto mit zahlreichen regionalen Bäckereien, Brauereien und Mineralbrunnen zusammen und setzt auf langjährige, verlässliche Partnerschaften. Damit unterstützt Netto mittelständische und familiengeführte Unternehmen aus der Heimat und sorgt gleichzeitig für kurze Transportwege – was sich positiv auf die Umwelt auswirkt.Weitere Informationen zur Netto-Initiative „Ein Herz für Erzeuger“ finden Sie auf: https://www.netto-online.de/ueber-netto/Eigenmarken-Ein-Herz-fuer-Erzeuger.chtm