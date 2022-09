ECONELO weiter auf Wachstumskurs

Ob Arbeitsplatz, Supermarkt, Uni oder Gesundheitszentrum – die Elektromobile des schwäbischen Herstellers ECONELO bringen junge wie erfahrene Menschen sowie Menschen mit oder ohne Behinderung umweltschonend und schnell ans Ziel. Dass ECONELO damit auf dem richtigen Weg ist, beweisen nicht nur steigende Kundenzahlen, sondern auch das konstante Unternehmenswachstum.„Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Produkte für Kunden zu verbessern“, beginnt Andreas Ewig von ECONELO. „Dabei legen wir nicht nur Wert auf Mobilität, die Spaß macht, sondern auch auf einen hohen Komfort, der ähnlich zum Auto ist.“Umgesetzt hat ECONELO dies jüngst bei seinen E-Kabinenrollern NELO 3.2 und NELO 4.2. Besitzer dürfen sich bei diesen nun über LED-Displays mit Touchscreen inklusive Rückfahrkamera und integriertem Radio, ein überarbeitetes Design sowie einen drehbaren Sitz freuen. Letzterer macht das Ein- und Aussteigen gerade im höheren Alter oder bei eingeschränkter Mobilität deutlich komfortabler.Und auch gewerbliche Kunden werden bei ECONELO nun fündig. Mit dem neuen ECONELO J4 CARGO bewegen Sie Ihre Waren sicher und günstig durch den Straßenverkehr. Der multifunktionale E-Kabinenroller ist mit einer Cargobox oder als Laster erhältlich, wodurch sich die Waren optimal verstauen lassen.Ein Blick auf die Unternehmensentwicklung verrät: Die Nachfrage nach den praktischen Elektromobilen steigt. Mit inzwischen knapp 40 Mitarbeitern ist ECONELO in den letzten Jahren konstant gewachsen und setzt die positive Entwicklung weiter fort. Denn 2023 folgt der Umzug in das neue 600qm große Büro. Dort feilt das Team weiter an neuen Produkten und Verbesserungen für seine Kunden.Die E-Fahrzeuge von ECONELO sind inzwischen in Deutschland, Holland, Polen und der Schweiz erhältlich und erleichtern dort bereits vielen Menschen die täglichen Wege des Lebens. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.econelo.de