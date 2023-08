Presse-Einladung: Die besten Fechter*innen der Welt duellieren sich kommenden Samstag in Berlin

Sehr geehrte Medien-Vertreter*innen,wir laden Sie sehr herzlich dazu ein, am kommenden Samstag, 5. August 2023 über daszu berichten.Samstag, 5. August 2023Einlass 10 Uhr, Start 10.30 Uhr, Finale Damen 14.30 Uhr, Finale Herren 14.50 UhrSäälchen, Holzmarktstr. 25, 10243 BerlinBettina Kaltenbach, 0174-3062141, bettina.kaltenbach@ecoblue.de En garde! Die Weltklasse des Florettfechtens duelliert sich am 5. August in der deutschen Hauptstadt. Beim internationalen Fechtturnier ecoblue masters treten 16 der weltbesten Fechterinnen und Fechter in Berlin gegeneinander an (8 Frauen, 8 Männer).Die internationalen Top-Athleten stammen aus Europa, den USA und Asien – darunter die beiden Weltranglisten-Erstenund(beide USA). Deutschland ist vertreten durch die Fechterinund den FechterEbenfalls antreten wird der frisch gekürte Junioren-Weltmeister 2023, der ItalienerAls Ehrengäste sind u.a. dabei:(zehnfache deutsche Meisterin, fünffache Weltmeisterin und zweimalige Olympiasiegerin),(Weltmeisterin, Europameisterin sowie ehemaliges IOC-Mitglied),(Olympiasiegerin) und(Olympiasieger und dreifacher Weltmeister). Die Moderation des Events übernimmt der vierfache Fecht-Weltmeistersowie der ModeratorBei der feierlichen Preisverleihung am Abend wird die Trophäean die Sieger verliehen. Zusätzlich winkt ein Preisgeld in Höhe von 8.000 Euro. Für eine besondere Atmosphäre sorgt auch der Austragungsort des Turniers: Das ehemalige Theater Säälchen - an der Spree in Berlin-Friedrichshain gelegen - verleiht dem Event eine einzigartige Berliner Note.Ab dem nächsten Jahr ist auch öffentliches Publikum geladen (Termin: 12. Oktober 2024).Das Turnier wirdübertragen, so dass Zuschauer weltweit die Gefechte in Echtzeit verfolgen können: https://www.youtube.com/live/Dxyudaqi3pw?feature=share