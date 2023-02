Finanzielle Bildung für Jugendliche – von den ersten hundert Euro bis zur Million

Warum wird finanzielle Bildung nicht in den Schulen gelehrt? Kinder und Jugendliche kennen sich in Deutschland laut einer Umfrage des Forsa-Instituts kaum mit Finanzen aus. Schade! Denn spätestens, wenn es nach dem Schulabschluss daran geht, eigenes Geld zu verdienen, sind Finanzkenntnisse von Vorteil.



Das Buch „Wie werde ich reicher als meine Eltern? Alles, was Du über Geld wissen musst“ kommt da gerade recht. Der Autor Tobias Klostermann, Gründer und Geschäftsführer einer Vermögensberatung, weiß, dass erfolgreiche Geldvermehrung kein Hexenwerk ist. Von den ersten selbst verdienten Kröten über die ersten tausend Euro bis hin zur Million – in kurzen Kapiteln mit amüsanten Illustrationen schildert der Autor wie Vermögensaufbau funktioniert. Einer seiner Tipps an Kinder und Jugendliche lautet: „Verdiene Dir die ersten hundert Euro selbst und mit etwas, das Dir Spaß macht. Zum Beispiel: Hunde ausführen, Babysitten, Fahrräder reparieren oder Rasen mähen. Wichtig ist, dass Du anderen mit deiner Arbeit einen Nutzen bringst.“



Tobias Klostermann geht es dabei nicht nur um finanziellen Reichtum. Sondern auch und vor allem um den Reichtum an Erfahrung und persönlicher Entwicklung, um emotionalen Reichtum sowie um bereichernde Verbindungen zu Menschen.



Das Buch „Wie werde ich reicher als meine Eltern?“ von Tobias Klostermann ist im Hanser Verlag erschienen und kostet € 20.



