Welche Wirkung hat Nahrungsergänzung auf die Augen von Diabetikern?

Kontrastsehen: mittlerer Effekt bei Typ-1-Diabetikern und kleiner Effekt bei Typ-2-Diabetikern

Retinale Sensitivität: großer Effekt in Diabetikern mit pathologischem Makulaintegritätsindex

Sehschärfe: mittlerer Effekt in Diabetikern mit nicht-proliferativer DR

Retinadicke: kleiner Effekt in Diabetikern mit nicht-proliferativer DR

Diabetes Mellitus (DM) bringt eine Vielzahl von gesundheitlichen Herausforderungen mit sich, wobei die diabetische Retinopathie (DR) eine der bedeutendsten Komplikationen darstellt. In Industrieländern gilt sie als die Hauptursache für neu auftretende Fälle von Erblindung bei Erwachsenen.Der zunehmende Sehverlust wird durch den erhöhten Blutzuckerspiegel ausgelöst. Wichtige Zellen der Netzhaut (kapillaren Endothelzellen, Nerven- und Gliazellen) sind nicht in der Lage ihren intrazellulären Glukosetransport an diesen anzupassen. Hierdurch steigt auch der Glukosespiegel in der Zelle an, wodurch oxidativer Stress (OS) auslöst wird.Das dadurch erhöhte Level an reaktiven Sauerstoffspezies führt wiederum zu einer Aktivierung verschiedener Stoffwechselwege, wie z. B. der Bildung von fortgeschrittenen Glykationsendprodukten (AGEs). Diese Prozesse verstärken den oxidativen Stress weiter und induzieren die Produktion von inflammatorischen Zytokinen und Wachstumsfaktoren, was unter anderem zu Gefäßanomalien und dem Absterben von Netzhautzellen führen kann.Aus Forschung und Praxis ist bekannt, dass bestimmte Mikronährstoffe für Diabetiker eine besondere Bedeutung haben. So wurde bereits gezeigt, dass Alpha-Liponsäure (ALA) oxidativen Stress reduziert und hilft, den Blutzucker zu normalisieren. In Kombination mit Benfotiamin (synthetische Form von Vitamin B1) verminderte ALA die AGE-Bildung. Darüber hinaus reduzierte sowohl die Supplementierung mit Vitamin B2 als auch mit Rutin oxidativen Stress und verbesserte die Glukosehomöostase. Die Annahme, dass diese Mikronährstoffe den komplexen Mechanismen, die zur Entstehung der diabetischen Retinopathie führen, entgegenwirken könnten, gab einen guten Anlass für weitere, spezifische wissenschaftliche Studien.In drei klinischen Studien der letzten Jahre konnte gezeigt werden, dass sich nach einer sechsmonatigen Supplementation mit 150 mg R-Alpha-Liponsäure, 1,1 mg Vitamin B1, 1,4 mg Vitamin B2 und 25 mg Rutin sowohl die Sehfunktion als auch funktionale und morphologische Parameter der Netzhaut signifikant verbesserten:Verbessertes Kontrastsehen in Diabetikern ohne DR (Gebka 2014): Erhöhte retinale Sensitivität (geringerer Makulaintegritätsindex) in Diabetikern mit pathologischem Makulaintegritätsindex (Ciszewska et al. 2017)Gesteigerte Sehschärfe (BCVA) und reduzierte Retinadicke in Diabetikern mit nicht-proliferativer DR (Mulak et al. 2019)Während die statistische Signifikanz ein Maß für die Reproduzierbarkeit von Ergebnissen darstellt, dient die Effektstärke als Indikator für die klinische Relevanz eines Effekts. Die Effektstärke d kann mittels eines statistischen Verfahrens („Cohen's d“-Formel) berechnet werden, wobei d ≥ 0,2 einem kleinen, d ≥ 0,5 einem mittleren und d ≥ 0,8 einem großen klinischen Effekt anzeigt. Bereits ein mittlerer Effekt ist ein relevanter klinischer Fortschritt für den Patienten.Im Rahmen neuer Analysen wurde nun auch die klinische Relevanz der Nahrungsergänzung für Diabetiker in den oben genannten Studien ermittelt.Auch wenn die aktuellen Studienergebnisse die Einnahme von Nahrungsergänzung mit Alpha-Liponsäure, Vitamin B1, Vitamin B2 und Rutin nahelegt: Das wichtigste, was Patienten proaktiv tun können, um der diabetischen Retinopathie entgegenzuwirken, ist und bleibt der regelmäßige Besuch beim Augenarzt. Nur ein Augenarzt kann die Augen beurteilen und über Therapien und Empfehlungen – auch von Nahrungsergänzungsmitteln – entscheiden. Das Greifswalder Unternehmen ebiga-VISION stellt Augenärzten Muster und Produktinformationen zu den evidenzbasierten Mikronährstoffkombinationen zur Verfügung.Ein Komplex aus den oben genannten und bei Diabetikern untersuchten Mikronährstoffen ist für Patienten als RetiCap®DR verfügbar ( www.ebiga-vision.com/reticapdr/ ).(1) Brownlee, M. (2005). The Pathobiology of Diabetic Complications. Diabetes, 54(6), 1615–1625. https://doi.org/... (2) Kaiser, N., Sasson, S., Feener, E. P., Boukobza-Vardi, N., Higashi, S., Moller, D. E., Davidheiser, S., Przybylski, R. J., & King, G. L. (1993). Differential Regulation of Glucose Transport and Transporters by Glucose in Vascular Endothelial and Smooth Muscle Cells. Diabetes, 42(1), 80–89. https://doi.org/... (3) Heilig, C. W., Concepcion, L. A., Riser, B. L., Freytag, S. O., Zhu, M., & Cortes, P. (1995). Overexpression of glucose transporters in rat mesangial cells cultured in a normal glucose milieu mimics the diabetic phenotype. Journal of Clinical Investigation, 96(4), 1802–1814. https://doi.org/... (4) Du, X., Edelstein, D., & Brownlee, M. (2008). Oral benfotiamine plus α-lipoic acid normalises complication-causing pathways in type 1 diabetes. Diabetologia, 51(10), 1930–1932. https://doi.org/... (5) Arden, G. B., & Sivaprasad, S. (2011). Hypoxia and Oxidative Stress in the Causation of Diabetic Retinopathy. Current Diabetes Reviews, 7(5), 291–304. https://doi.org/... (6) Lin, J., Bierhaus, A., Bugert, P., Dietrich, N., Feng, Y., vom Hagen, F., Nawroth, P., Brownlee, M., & Hammes, H. P. (2006). Effect of R-(+)-α-lipoic acid on experimental diabetic retinopathy. Diabetologia, 49(5), 1089–1096. https://doi.org/... (7) Ghelani, H., Razmovski-Naumovski, V., & Nammi, S. (2017). Chronic treatment of (R)-α-lipoic acid reduces blood glucose and lipid levels in high-fat diet and low-dose streptozotocin-induced metabolic syndrome and type 2 diabetes in Sprague-Dawley rats. Pharmacology Research and Perspectives, 5(3). https://doi.org/... (8) Johnsen-Soriano, S., Garcia-Pous, M., Arnal, E., Sancho-Tello, M., Garcia-Delpech, S., Miranda, M., Bosch-Morell, F., Diaz-Llopis, M., Navea, A., & Javier Romero, F. (2008). Early lipoic acid intake protects retina of diabetic mice. Free Radical Research, 42(7), 613–617. https://doi.org/... (9) Du, X., Edelstein, D., & Brownlee, M. (2008). Oral benfotiamine plus α-lipoic acid normalises complication-causing pathways in type 1 diabetes. Diabetologia, 51(10), 1930–1932. https://doi.org/... (10) Alam, Md. M., Iqbal, S., & Naseem, I. (2015). Ameliorative effect of riboflavin on hyperglycemia, oxidative stress and DNA damage in type-2 diabetic mice: Mechanistic and therapeutic strategies. Archives of Biochemistry and Biophysics, 584, 10–19. https://doi.org/... (11) Prince, P. S. M., & Kamalakkannan, N. (2006). Rutin improves glucose homeostasis in streptozotocin diabetic tissues by altering glycolytic and gluconeogenic enzymes. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 20(2), 96–102. https://doi.org/... (12) Gebka, A. (2014). [Effect of Alpha-lipoic acid, Thiamine, Rutoside on the Sense of Contrast in Patients with Type 1 and Type 2 Diabetes]. Thesis for the degree of Doctor of Medical Sciences, Department and Clinic of Ophthalmology, Medical University of Gdansk.(13) Ciszewska, K., Swiech-Zubilewicz, A., Mackiewicz, jerzy, Oseka, M. K., & Bursukiewicz, A. (2017). Effect of the oral administration of alpha-lipoic acid, B1 and B2 vitamins and rutoside on retinal sensitivity in atients with diabetes. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 58, 5790.(14) Mulak, M., Oseka, M., & Sobol, M. (2019). The Impact of Oral Application of Alphalipoic Acid, Vitamins B1 and B2 and Rutoside on the Morphological and Functional Retinal Changes in Patients with Diabetic Retinopathy. Okulistyka, 1/2019 (ROK XXII).