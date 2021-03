Gesellen und Ingenieure im Baubereich ausgezeichnet

Im Frühjahr vergibt die Eberhard-Schöck-Stiftung aus Baden-Baden Preise an sieben junge Nachwuchstalente im Baubereich.Der Schöck-Bau-Innovationspreis geht anGanzheitlicher Ansatz einer inversen Analyse zur Bestimmung des rissbreitenabhängigen Tragverhaltens von Stahlfaserbetonen auf Basis parametrischer B-SplinesRechnerische Prognose von Schnittgrößen in Tunnelschalen auf Grundlage von Dehnungsmessungen und begleitenden KriechversuchenEinfluss von Normalkräften auf die Querkrafttragfähigkeit von Plattenstreifen aus CarbonbetonImplementierung eines kinematischen Durchstanzmodells mit zwei Freiheitsgraden für punktförmig gestützte Platten.Der Nachwuchspreis Betonbauteile geht an(Concrete Rudolph GmbH, Weiler-Simmerburg)(Betonwerk Büscher GmbH & Co. KG, Heek)(Franz Traub GmbH & Co. KG, Aalen), (bundesweit bester Absolvent im Beruf „Betonfertigteilbauer”)„Eberhard Schöck war selbst Maurer und Bauingenieur, daher liegt ihm der Nachwuchs sehr am Herzen. Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder die Besten ihres Jahrgangs auszeichnen dürfen!“, so der Geschäftsführende Vorstand Peter Möller.Der Schöck Bau-Innovationspreis wird seit 2000 mit der Schöck Bauteile GmbH an akademischen Nachwuchs im Bereich Bauingenieurwesen vergeben. Die Preise wurden im Rahmen einer Onlineveranstaltung vergeben. Die feierliche Preisverleihung ist für Juli geplant.Der Nachwuchspreis Betonbauteile, wird seit 2017 gemeinsam mit dem Berufsförderungswerk für die Beton- und Fertigteilhersteller e. V. (BBF), Ostfildern an junge Gesellen im Betonfertigteilbau vergeben. Gratuliert wurde per Video ( https://youtu.be/urjOBwvXihI ).