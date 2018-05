Wie wird man sein eigener Chef?

Die berufliche Selbstständigkeit ist eine spannende Herausforderung, die gut vorbereitet sein will. Wer den Schritt wagt, sollte sich gründlich mit folgenden Themen auseinandersetzen:- Gründungsvoraussetzungen und Marketing- Umsatz- und Rentabilitätsplanung- Gründungsfinanzierung- Risiko- und Absicherungsmanagement- RechnungswesenDie ebam Akademie bietet einen Kurzlehrgang an zu diesem Thema. Dieser Kurzlehrgang vermittelt einen umfassenden Einblick in alle gründungsrelevanten Fragestellungen zum erfolgreichen Unternehmensstart. Auf Basis des betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Know-hows erhalten die Teilnehmer alle Informationen über ein realistisches Gründungskonzept.Der nächste Start in München ist am 16.07.2018.Information und Anmeldung unter https://www.ebam.de/kurse/17621-wege-in-die-selbstst-ndigkeit-existenzgr-ndung-kurzlehrgan/2018-07-16/