Wie erreicht man sein Publikum wirksam?

Um seine Karriere erfolgreich zu gestalten, muss man auf alle Fälle in der Lage sein, sein Gegenüber zu überzeugen und mitzureißen. Wer zum Beispiel nicht gerne im Mittelpunkt steht und eher schüchtern ist, sollte deswegen unbedingt an seiner professionellen Kommunikation feilen und ein sicheres Auftreten bewusst trainieren.Professionelle Kommunikation ist heute innerhalb und außerhalb des Unternehmens selbstverständlich, sei es in einer Präsentation oder in Moderation von Gruppen.Die ebam Akademie bietet einen professionellen Kurzlehrgang zu diesem Thema an.Ausgehend von den theoretischen Grundlagen nimmt der praktische Teil in diesem Kurzlehrgang einen wesentlichen Raum ein. In Übungen werden die besprochenen Inhalte direkt umgesetzt und vertieft.Wie präsentiert man mit seiner persönlichen Note überzeugend und moderiert eine Diskussion angriffsfrei? Bei den Moderationsübungen als neutraler Moderator lernt man zu erkennen, wo die Fallen der Neutralität sitzen und wie man eine Gruppe ergebnisorientiert steuert. Der Umgang mit Störern und den unterschiedlichen Teilnehmertypen wird in den Übungen durchgespielt.Der nächste Kurzlehrgang startet am 15.08.2018 in Hamburg.Information und Anmeldung unter https://www.ebam.de/kurse/17637-moderations-und-pr-sentationstechniken-kurzlehrgang-hambur/2018-08-15/