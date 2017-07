Wertvolle Praxistipps für den gelungenen Webauftritt - WordPress optimal für die eigene Unternehmensseite nutzen

WordPress ist eines der beliebtesten Content-Management-Systeme, das auch ohne Programmierkenntnisse für die Erstellung einer Website oder eines Blogs verwendet werden kann. Es gibt unzählige kostenlose Plugins und Themes, mit der eine Website professionell gestaltet werden kann. Dieser Kurs führt Schritt für Schritt zur eigenen Website mit WordPress, angefangen bei der Installation über den ersten Content bis hin zum Verwalten von Besucherkommentaren und -aktivitäten. Aspekte wie Suchmaschinenoptimierung und Website-Schutz kommen ebenfalls nicht zu kurz.Ziel des Seminars ist es, eine Unternehmenswebseite mit Wordpress erstellen zu können, die den Anforderungen des modernen Marketings gerecht wird.Die Teilnehmer bringen ihren Laptop mit zum Seminartag und können so sofort das Gelernte in die Tat umsetzen.Das Seminar findet am Freitag, den 08.09.2017 in Hamburg an der ebam Akademie statt.Informationen zum genauen Inhalt des Seminars und die Anmeldung finden Sie hier: