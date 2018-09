Souveränitätstraining für Frauen

Ein starkes Selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigene Person und in die eigenen Fähigkeiten sind die Basis für Erfolg im Beruf. Wer vorankommen will, braucht Fachwissen, dies reicht aber in der Regel nicht aus. Nahezu genauso wichtig ist es die eigenen Leistungen herauszustellen und sie entsprechend zu kommunizieren. Egal, ob es um die Vorstellung eines Projektes geht, ob Sie Arbeitsergebnisse präsentieren oder Ihre eigene Meinung innerhalb einer Gruppe vertreten möchten, immer bringt Sie sicheres und souveränes Auftreten voran. In diesem Kurzlehrgang lernen Sie Ihre Stärken herauszuarbeiten, Ihre Sprache und Ihre Wirkung zu optimieren und einen ganz eigenen Stil zu entwickeln.Der nächste Kurzlehrgang speziell für Frauen in Hamburg startet am 29.10.2018.Anmeldung und Information https://www.ebam.de/kurse/17720-souver-nit-tstraining-f-r-frauen-kurzlehrgang-hamburg-frso/2018-10-29/ Der nächste Kurzlehrgang speziell für Frauen in München startet am 30.10.2018.Anmeldung und Information