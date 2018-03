Professionelles Sportmanagement als Sportfachwirt (IHK)

Jeder Verein braucht einen Fachmann bzw. eine Fachfrau, die die Geschicke des Vereins auf wirtschaftlicher Ebene erfolgreich lenkt. In dieser Position sind Führungskompetenz und unternehmerisches Denken gefragt.Eine Rechtsverordnung der IHK ermöglicht Berufserfahrenen den Abschluss zum Geprüften Sportfachwirt. Sie sind qualifiziert, in den verschiedenen Bereichen der Sportwirtschaft, insbesondere in Sportvereinen, Sportverbänden und Sportunternehmen, die Geschäftsvorgänge zu planen, zu bearbeiten und zu lenken. Dabei nehmen sie eigenständig umfassende und verantwortliche Aufgaben der Planung, Steuerung und Kontrolle unter Nutzung betriebs- und personalwirtschaftlicher Steuerungsinstrumente in der Unternehmensleitung sowie in einzelnen Funktionsbereichen wie Organisation, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring, Merchandising und Rechteverwertung wahr.Die anspruchsvolle Prüfung teilt sich in zwei Bereiche: die Wirtschaftsqualifikationen und die handlungsspezifischen Qualifikationen. Wer die Prüfung ablegen möchte, sollte sich kompetent zu Prüfung, Zulassungsvoraussetzungen und Fördermöglichkeiten beraten lassen. Das Team der ebam Akademie steht gerne bei Fragen zur Verfügung.Die ebam Akademie bietet die Vorbereitung auf die komplette IHK Prüfung als berufsbegleitenden Kurs an. Innerhalb eines Jahres unterrichten erfahrene Referenten aus der Branche nach dem Rahmenlehrplan der IHK.Am 24.04.2018 startet der nächste Abendkurs Online mit Live Unterricht.Mehr Informationen und Anmeldung unter http://www.ebam.de/kurse/16200-gepr-sportfachwirt-sportfachwirtin-ihk-online-kurs-faspoao/2018-04-24/