Professionelle Kommunikation in der Berufswelt - Konflikte als Chance nutzen

Konflikte sind ein Teil unseres Lebens. Unterschiedliche Interessen, Vorstellungen und Meinungen führen auch im Arbeitsleben häufig zu Konfliktsituationen.Wir können sie jedoch als Chance nutzen, uns mit eben diesen unterschiedlichen Interessen, Meinungen und Vorstellungen auseinanderzusetzen, und dabei kreative Lösungen entwickeln.Die ebam Akademie bietet ein Seminar an, das sich auf das Aufzeigen dieser verschiedenen Möglichkeiten konzentriert, den konstruktiven Umgang mit den Konflikten sowie die Umsetzung dieser Lösungsansätze im Berufsalltag.Der nächste Kurs startet am 18.10.2018 in München.Anmeldung und Information unter https://www.ebam.de/...