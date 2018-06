Musikbusiness: Wie vertritt man erfolgreich die Interessen eines Künstlers?

Ob Musikproduktion, Künstlerpromotion, Konzerte oder Festivals – ob Rock, Pop, Jazz oder Klassik – Künstlermanager sind immer und überall gefordert, die Interessen ihrer Künstler erfolgreich umzusetzen. Dazu gehört nicht nur ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis zum Künstler. Fachwissen über das Musikbusiness und deren branchenübliche Konditionen sind mindestens genauso wichtig, wie rechtliche Hintergründe, Kenntnisse über die Verwertungsgesellschaften (vor allem GEMA und GVL). Wo kann der Künstler abhängig von seinem Erfolgslevel heute Geld verdienen? Wie schafft man Aufmerksamkeit? Welche Fallstricke bietet die Musikbranche? Welche aktuellen Änderungen der Musikbranche erfordern welche Anpassungen?Der 1- tägige Kurzlehrgang Künstlermanagement vermittelt die Kenntnisse, die Leidenschaft für den Künstler in Erfolg umzusetzen.– Welcher Künstler braucht welchen Manager?– Die Marke "Künstler" und ihr Aufbau– Arbeitsweise im Live-Entertainment– Vermarktung von Musikproduktionen on- und offline– Rechtliche Rahmenbedingungen für den Erfolg– Best Practice-BeispieleAls Ergänzung für dieses Seminar "Künstlermanagement - Interessen des Künstlers erfolgreich wahrnehmen" kann man zusätzlich das Seminar "Zusammenhänge der Musikwirtschaft" besuchen.Das nächste Seminar findet am 17.08.2018 in Berlin statt.Information und Anmeldung unter https://www.ebam.de/kurse/15364-k-nstlermanagement-interessen-des-k-nstlers-erfolgreich-wa/2018-08-17/