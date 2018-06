Mit gezielten Marketingaktivitäten sich von der großen Konkurrenz absetzen

Um seine Produkte und Leistungen zu vermarkten ist gutes Marketing gefragt. Steigende Markttransparenz, ein vielfältiges Angebot an ähnlichen Produkten, gesättigte Märkte, und hoher Preisdruck sind Bedingungen, unter denen Unternehmen ihre Marketingaktivitäten entwickeln, planen und durchführen.Kreativität und Aktualität sind bei der Umsetzung von Marketinginstrumenten gefragt. Neue Tools des digitalen Zeitalters wollen sinnvoll eingesetzt werden.Der Kurzlehrgang Marketing der ebam Akademie behandelt u.a. folgende Themen: Entwicklung und Ziele des Marketings, Bedeutung der Kundenzufriedenheit, Methoden der Marktforschung, Grundlagen Marketingkonzept und der Marketing-Mix.Das nächste Seminar findet am 15.08.2018 in Hamburg statt.Weitere Termine, Informationen und Anmeldeformular finden Sie hier https://www.ebam.de/kurse/15477-marketing-kurzlehrgang-hamburg-maku142/2018-08-15/