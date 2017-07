Mit Qualitätssicherung die Kundenzufriedenheit steigern

Im Qualitätsmanagement und in der Qualitätssicherung findet gerade ein tiefgreifender Wandel statt. Digitalisierung und Industrie 4.0 erfordern ein radikales Umdenken und eine stete Veränderung und Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten.Insgesamt haben sich viele Prozesse beschleunigt, die Komplexität der Abläufe nimmt obendrein zu. Neue Normen erzwingen ebenfalls einen ständigen Optimierungsprozess, um eine gewisse Nachhaltigkeit zu erzielen. Wer diesen Wandel mitgestalten will, sollte in Sachen Qualitätssicherung bestens informiert sein.Früher oder später wird es in kaum einer Branche mehr möglich sein, ohne ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem, Kunden zu gewinnen und langfristig an sich zu binden. Wer die Grundlagen des Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung kennt, wird die Einführung einer bestimmten Norm und die damit evtl. verbundene Zertifizierung gezielter und damit leichter bewältigen können.Die ebam Akademie bietet einen Kurzlehrgang Qualitätssicherung in München an.Folgende Themen werden behandelt:- Definition von Qualität und Qualitätssicherung- Überblick über Qualitätsmanagementsysteme- Überblick über die Instrumente des Qualitätsmanagements- Kundenforschung und Kundenbefragungen- Beschwerdemanagement- Korrektur- und Verbesserungsmanagement- Der/ die Qualitätsbeauftragte- Externes Audit und Zertifizierung- Anwendung des QualitätsmanagementhandbuchsDas 3-tägige Seminar richtet sich an Mitarbeiter von kleineren Unternehmen, die für die Qualitätssicherung verantwortlich sind und Mitarbeiter, die ein grundlegendes Verständnis für Qualitätsmanagement erwerben wollen.Erfahrene Referenten unterrichten mit hohem Praxisbezug, die Seminargebühr beinhaltet die Seminarunterlagen, Tagungsgetränke und das gemeinsame Mittagessen.Der nächste Kurzlehrgang Qualitätssicherung startet am Montag, den 04.09.2017 in München mit Durchführungsgarantie, Information und Anmeldung unter http://www.ebam.de/...