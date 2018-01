Mit Qualität die Kundenzufriedenheit steigern

Qualitätssicherung heißt Kundenzufriedenheit steigern. Und wer möchte nicht zufriedene Kunde haben. Auch auf diesem Gebiet bringt die digitale Vernetzung von Anbietern und Nutzern neuer Herausforderungen mit sich. Man denke nur an die wachsende Bedeutung von Kundenbewertungen im Netz.Früher oder später wird es in kaum einer Branche mehr möglich sein, ohne ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem, Kunden zu gewinnen und langfristig an sich zu binden. Wer die Grundlagen des Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung kennt, wird die Einführung einer bestimmten Norm und die damit evtl. verbundene Zertifizierung gezielter und leichter bewältigen können.Das 3-tägige Seminar der ebam Akademie richtet sich an Mitarbeiter von kleineren Unternehmen, die für die Qualitätssicherung verantwortlich sind und an Mitarbeiter, die ein grundlegendes Verständnis für Qualitätsmanagement erwerben wollen.Erfahrene Referenten unterrichten mit hohem Praxisbezug, die Seminargebühr beinhaltet die Seminarunterlagen, Tagungsgetränke und das gemeinsame Mittagessen.Der nächste Kurzlehrgang Qualitätssicherung startet am 31.01.2018 in Berlin. Information und Anmeldung unter http://www.ebam.de/kurse/15597-qualit-tssicherung-kurzlehrgang-berlin-quali122/2018-01-31/