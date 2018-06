Kurzlehrgang an der ebam Akademie: Einführung in die Buchführung

Ohne Grundkenntnisse und ein Grundverständnis für Zahlen kann man nicht weiterkommen im Berufsleben. Selbst die beste Idee kann ohne Buchführung nicht umgesetzt werden, der zuverlässigste Mitarbeiter kommt auf der Karriereleiter ohne dieses Wissen keinen Schritt weiter.Deshalb bietet die ebam Akademie ein Seminar an, das sich an alle richtet, die sich Grundkenntnisse in der Buchführung erarbeiten möchten. Dieser Kurzlehrgang ist auch geeignet für Teilnehmer, die keine kaufmännische Grundausbildung haben, sowie für Existenzgründer.Erfahrene Referenten schaffen die Basis für Kenntnisse zum Thema Buchhaltung.Der nächste Start in Hamburg ist am 20.08.2018.Anmeldung und Information unter