Kultur- und Kreativwirtschaft auf Erfolgskurs

Ohne die Kreativen wäre unser Leben wohl nicht so bunt und kulturell vielfältig. Gestaltung und die Entwicklung innovativer Ideen bilden die Basis der Kultur- und Kreativwirtschaft. Künstlerische Qualität und kreative Erneuerung in Kombination mit wirtschaftlicher Dynamik sind für erfolgreiches Arbeiten gefragt. Federführend sind hierbei die ca. 250.000 freiberuflich Selbständigen, sowie rund 800.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftige, die in zahlreichen Klein- und Kleinstbetrieben arbeiten, wie man einer Studie der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung entnehmen kann. Der Großteil davon ist nicht primär im öffentlichen Bereich, wie Theater, Museum, Chor, Orchester…oder zivilgesellschaftlichen Sektor wie Kultur-, Kunstvereine, Stiftungen etc. tätig, sondern ist erwerbswirtschaftlich orientiert, beschäftigt sich mit Entwicklung, Herstellung, Verteilung und Verbreitung von kulturellen Gütern und Dienstleistungen.Die Kultur- und Kreativwirtschaft besteht aus elf TeilmärktenMusikwirtschaft, Buchmarkt, Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft, Darstellende Kunst, Designwirtschaft, Architekturmarkt und Pressemarkt zählen zur Kulturwirtschaft. Ebenso enthalten sind der Werbemarkt, sowie Software/ Game-Industrie als Kreativbranchen, außerdem gibt es unter dem Begriff „Sonstige“ Raum für neue, innovative wirtschaftliche Aktivitäten.Vielseitige Kenntnisse der Kulturschaffenden erforderlichUm sich in dieser spannenden und sich stets verändernden Branche zu behaupten bedarf es fundierter Kenntnisse im Marketing und Sicherheit in rechtlichen Belangen.Und genau hier setzt die Weiterbildung der ebam Akademie an: die kreativen Ideen und Inhalte bringen die Teilnehmer mit – im Kurs lernen sie dann, diese zu promoten und zu vermarkten.Der Lehrgang ist mit einem Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit förderbar.Der nächste Vollzeitkurs startet am 14.05.2018 als Onlinekurs mit Live Unterricht.Weitere Informationen und Anmeldung unter http://www.ebam.de/kurse/16687-kulturmanager-kulturmanagerin-ebam-2020-online-kurs-kultso/2018-05-14/