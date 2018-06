Gutes Projektmanagement unabdingbar für Eventmanager

Wer erinnert sich nicht gerne an Veranstaltungen, bei denen alles rund lief: tolles Essen, schönes Ambiente, passende Musik, freundliche Menschen. Was für den Besucher einer Veranstaltung für ein gutes Gefühl sorgt, ist auch für die Kräfte im Hintergrund von entscheidendem Vorteil.Der Erfolg eines gelungenen Events hängt maßgeblich von der Planung ab. Nur wer bereits im Vorfeld, sämtliche Gewerke mit inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben genauestens durchdenkt und strukturiert, kann mit einem reibungslosen Ablauf rechnen.Die ebam Akademie bietet das Intensivseminar „Projektmanagement für Events“ an. Dort lernen die Teilnehmer von Experten aus der Praxis, wie sie eine Veranstaltung professionell organisieren können.Der nächste Kurzlehrgang findet ab 20.08.2018 als Onlinekurs mit Live Unterricht statt.Information und Anmeldung unter https://www.ebam.de/kurse/15575-projektmanagement-f-r-events-kurzlehrgang-online-kurs-pmek/2018-08-20/