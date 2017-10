Gepr. Immobilienfachwirt/Immobilienfachwirtin (IHK) öffnet Türen

Immobilienfachwirte sind Experten der Immobilienmärkte - sie sind vielseitig einsetzbar und können auch anspruchsvolle Aufgaben eigenverantwortlich erfüllen. Für Wohnungs- und Immobilienunternehmen sind sie auf umkämpften Märkten mit zunehmendem Konkurrenzdruck unverzichtbar. Die Weiterbildung Immobilienfachwirt/in (IHK) ist der bekannteste und am häufigsten besuchte Lehrgang der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland.Das Tätigkeitsfeld der Immobilienfachwirte ist weit gespannt: man findet sie in Immobiliengesellschaften, in Maklerunternehmen, aber auch in Fondsverwaltungen, Banken, Bausparkassen und Versicherungen. Sie kommen zum Einsatz in Wohnungsbaugesellschaften und Hausverwaltungen.Wer diese Weiterbildung erfolgreich absolviert hat, verfügt zweifelsfrei über die nötigen und gefragten Kompetenzen in den Bereichen Organisation und Planung, Finanzen, Marketing und Vertrieb und kann mit einer Aufgabe im mittleren Management rechnen.Die ebam Akademie bietet die am Rahmenlehrplan orientierte Vorbereitung auf die IHK-Prüfung an. Praxis erfahrene Referenten vermitteln das notwendige Branchen Know-how.Der nächste Vollzeitkurs in Berlin startet am 04.12.2017. Anmeldung und Information unter http://www.ebam.de/kurse/immobilienfachwirt-ihk/berlin/15326-gepr-immobilienfachwirt-immobilienfachwirtin-ihk-berlin-fa/2017-12-04/ Der nächste Vollzeitkurs in Hamburg startet am 04.12.2017. Anmeldung und Information unter http://www.ebam.de/kurse/immobilienfachwirt-ihk/hamburg/15467-gepr-immobilienfachwirt-immobilienfachwirtin-ihk-hamburg-f/2017-12-04/ Der nächste Vollzeitkurs in München startet am 04.12.2017. Anmeldung und Information unter http://www.ebam.de/kurse/immobilienfachwirt-ihk/muenchen/15468-gepr-immobilienfachwirt-immobilienfachwirtin-ihk-m-nchen-f/2017-12-04/