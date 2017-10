Flexible Einsatzgebiete für Betriebswirte – Allrounder auf höchster Ebene

In Deutschland werden Fach- und Führungskräfte händeringend gesucht. Die Zeiten, als Personalchefs mit Bewerbungen überflutet wurden, sind passé. Der wirtschaftliche Aufschwung wirkt sich weiterhin positiv aus auf den Arbeitsmarkt. Man darf in den nächsten fünf Jahren mit einem wachsenden Bedarf an Betriebswirten rechnen. Laut der Staufenbiel Studie sind vor allem Wirtschaftswissenschaftler und Betriebswirtschaftler am meisten gefragt. Auch der Staat hat ein hohes Interesse an qualifiziertem Personal für den Arbeitsmarkt. Somit kann der Betriebswirt (IHK), wie die Fachwirtabschlüsse mit dem Aufstiegs-BAföG gefördert werden.Zugang zum MBA Studium auch ohne AbiturDas Besondere an diesem Abschluss: er kann auch ohne Abitur erreicht werden und ermöglicht zudem den Zugang zum MBA Studium. Durchschnittlich bestehen ca. 80% der Teilnehmer die IHK Prüfung – das entspricht einer sehr hohen Quote.Betriebswirte in nahezu jeder Branche gefragtEgal um welchen Wirtschaftszweig es sich dreht – betriebswirtschaftliches Know-how ist allen Ortens gefragt. Von Unternehmensberatung, als Vorsteher von Lohn- und Finanzbuchhaltung, Human Ressources Management, in der Betriebsorganisation, im Marketing oder im Bereich Wirtschaftsrecht – in all diesen Bereichen findet man Betriebswirte in der Führungsebene. Das Spektrum ist also breit gefächert. Für viele macht das genau den Reiz aus – sich an diversen Stellen einbringen zu können, als höchstqualifizierter Allrounder gefragt zu sein. Größtenteils wird beruflich qualifiziertes Personal gesucht. An erster Stelle stehen Industriekaufleute, Bürokaufleute und Betriebswirte.Die ebam Akademie bietet die Vorbereitung auf die IHK Prüfung zum Betriebswirt (IHK). Dozenten aus der Wirtschaft unterrichten praxisnah nach dem Rahmenlehrplan der IHK.Information und Anmeldung unter http://www.ebam.de/...