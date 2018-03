Event-Budgets professionell kalkulieren

Die zündende Idee für eine Veranstaltung zu entwickeln, das ist die eine Sache. Meist noch viel wichtiger für die Realisierung eines Projektes ist jedoch die Finanzierung. Wer sich in der Welt der Zahlen gut auskennt, hat deswegen gewonnen.Und wer sich dabei noch unsicher ist, kann das nötige Know-how erlernen.Wie erstellt man das notwendige und realistische Budget für ein Event? Wie holt man sinnvolle Angebote ein? Welche Kosten kommen auf einen zu? Wie funktioniert die Eventkalkulation in der Praxis? Welche Fehlerquellen können bei der endgültigen Abrechnung auftreten?Um das zu beantworten, sollte man wissen, wie man Angebote einholt und erstellt, wie sich die Gebühren für die Künstlersozialkasse und die GEMA berechnen, letztendlich, wie Kalkulationen im Detail aussehen müssen, damit die Rechnung am Ende des Tages aufgeht.Die ebam Akademie bietet einen Kurzlehrgang zu diesem Thema an. Praxiserfahrene Referenten vermitteln alle relevanten Inhalte dazu.Der nächste Start in Hamburg ist am 11.05.2018. Anmeldung und Information unterDer nächste Start in München ist am 04.05.2018. Anmeldung und Information unter