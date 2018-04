Das Sponsoring-ABC erlernen

Trotz guter wirtschaftlicher Gesamtsituation in Deutschland geht es für viele Veranstalter, soziale Projekte und Kulturschaffende nicht ohne Sponsoring. Wie sich potenzielle Sponsoren von einem Projekt überzeugen lassen, vermitteln Dozenten der ebam Akademie in einem kompakten Seminar.„Kaum eine Veranstaltung funktioniert heute ohne die Unterstützung eines finanzkräftigen oder erfahrenen Sponsors. Sponsoring hat sich mittlerweile zur Grundlage für die Verwirklichung kreativer Ideen entwickelt. Ein professionelles und überzeugendes Konzept ist hier gefragt, um einen potentiellen Sponsor für ein Projekt zu begeistern.“, betont ebam-Geschäftsführer Georg Löffler.Teilnehmer des Seminars lernen unterschiedliche Sponsoring-Formen kennen. Ziele eines Sponsorings werden klar benannt und die Interessen der Beteiligten analysiert. Nach Abschluss des Kurzlehrgangs kennen die Teilnehmer die wesentlichen Elemente eines Sponsoring-Vertrages und sind in der Lage, ein fundiertes Sponsoring-Konzept zu erstellen. Die Fortbildung richtet sich an Mitarbeiter aus Kulturbetrieben, sozialen Einrichtungen sowie Veranstaltern.Termine und Veranstaltungsorte finden Sie hier: http://www.ebam.de/...