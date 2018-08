Das Personal der Zukunft - Arbeitswelt 4.0 für die Veranstaltungsbranche und die richtige Personalauswahl

Haben Sie sich mal gefragt, wie Mitarbeiter die Digitalisierung erleben? Mitarbeiter erleben die Digitalisierung jeden Tag, an ihrem Arbeitsplatz! Hand aufs Herz: Ist das ein Arbeitsplatz der Zukunft? In diesem Seminar beleuchte ich mit Ihnen die Möglichkeiten, wie sich alle Engagierten auf eine veränderte Arbeitswelt rund um die Organisation eines Arbeitsplatzes vorbereiten und einstellen müssen. Ein neues Denken ist dazu notwendig, auch im Umgang aller Beteiligten miteinander, denn bewährtes war nicht immer schlecht. Bei allen digitalen Möglichkeiten darf die persönliche Begegnung der Menschen nie aus dem Auge verloren werden. Bei Wiederbesetzungen oder Neueinstellungen ist es deshalb wichtig, die passenden Mitarbeiter zu finden. Die Lernbereitschaft und die persönlich/ soziale Eignung stehen hier neben der fachlichen Qualifikation viel stärker im Vordergrund.– Organisation, Prozesse– Räumlichkeit, das neue Büro– Technologie, Kommunikationsportale– Führung und Fehlerkultur– Neue Dienstleistungen– Anreizsysteme, Richtiges Danke sagen, Erfolge feiern, die richtige Motivation– Zusammenarbeit und Selbstverantwortung– Den richtigen Mitarbeiter für unser Unternehmen finden– Die richtige Stellenausschreibung, Inhalte optimieren und richtig platzieren– Die richtigen Fragen, Glaubwürdigkeit– Beurteilung von Referenzen und Zeugnissen– Team matching - wer passt zu wem?– Wann sind Personaldienstleistungen sinnvoll? Welche Möglichkeiten gibt es?– Personaldisposition und Dienstplanung im Einklang mit dem Tarifvertrag und dem Arbeitszeitgesetz– Die richtige Entlohnung, was sind die richtigen Benefits und was ist wichtig– Entwicklungsmöglichkeiten des Mitarbeiters im Unternehmen welchen Stellenwert hat die Weiterbildung und Personalentwicklung– Wie bewerbe ich mein Unternehmen richtig bei der PersonalsucheDie Seminargebühr beinhaltet die Seminarunterlagen (als pdf-Datei) und die Seminarbestätigung.Dieses Seminar wird als Online-Kurs (Webinar) durchgeführt. Bequem vom Büro aus können Sie ohne Reise- und Übernachtungskosten den Kurzlehrgang ohne Softwareinstallation besuchen. PC, Internetzugang, eine Webcam und ein Headset werden empfohlen.Der nächste Kurzlehrgang startet am 08.10.2018.Information und Anmeldung unter