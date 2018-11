Bühne frei! Wie organisiert man erfolgreich Konzerte?

15.11.18

Das tolle Erlebnis eines Live-Konzertes des Lieblingskünstlers ist durch nichts zu ersetzen. Damit möglichst viele Fans und Musikbegeisterte in den Genuss kommen, gehen Musiker, Bands und Orchester auf Tour.Hinter dem Apparat des Live-Business steht eine Reihe von Verantwortlichen, deren Know-how sich von Akquisition passender Locations, über Kalkulation bis hin zur Durchführung von Veranstaltungen erstreckt. Dies sind nur wenige Schlagworte, die diesen spannenden und umfangreichen Job ausmachen.Wer wissen will, wie es geht, sollte den 2-tägigen Kurzlehrgangan der ebam Akademie besuchen. Der Kurs führt in die professionelle Konzert- und Tourneeplanung ein und liefert ein fundiertes Praxiswissen für den beruflichen Alltag.Erfahrene Referenten geben mit viel Elan und Engagement ihr Insiderwissen gerne an interessierte Teilnehmer weiter! Alle genannten Seminare gibt es sowohl in Form von Präsenzkursen, als auch von Online Kursen mit Live Unterricht.Der nächste Kurzlehrgang startet am 24.01.2019 in München.Information und Anmeldung unter https://www.ebam.de/kurse/17188-veranstaltung-von-konzerten-und-tourneen-kurzlehrgang-m-nc/2019-01-24/