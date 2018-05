Buchführung und Kostenrechnung – Basiskurs für angehende Fachwirte

Die Verordnung für die Fachwirte (IHK) lässt für die IHK-Prüfung auch Berufspraktiker ohne Erstausbildung bei mindestens fünf Jahren branchenbezogener Berufspraxis zu.Obwohl diese umfangreiche praktische Erfahrung haben, stellen sich immer wieder unzureichende Vorkenntnisse in den Themen Buchführung und Kostenrechnung als Herausforderung dar.Aus diesem Grund bietet die ebam Akademie ein kompaktes Seminar zur Vorbereitung auf den eigentlichen Fachwirt-Lehrgang an. Schell und kompakt vermitteln erfahrene Referenten die wichtigsten Grundlagen der Buchhaltung und der Kosten und Leistungsrechnung.Dieser Kurs ist geeignet für angehende Fachwirte, die entweder keine kaufmännische Ausbildung haben oder deren kaufmännische Erstausbildung mehrere Jahre zurückliegt.Der nächste Kurs in München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf oder als Onlinekurs mit Live Unterricht startet am 16.07.2018. Information und Anmeldung unter https://www.ebam.de/kurse/vorbereitungskurs-buchfuehrung-kostenrechnung-fachwirte/vollzeit/