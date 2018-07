Basiswissen Veranstaltungstechnik

Veranstaltungsplaner sind für vieles zuständig, für manches holen sie sich die richtigen Dienstleister. So etwa für die Technik, die für das geplante Event gebraucht wird. Dennoch sollte man als kompetenter Ansprechpartner wissen, worüber das Gegenüber spricht.Welches Equipment wird benötigt, was ist vor Ort? Wie sieht es mit der Stromversorgung aus, welche Kabel werden benötigt? Gibt es eine Soundanlage, sind ausreichend Scheinwerfer vorhanden. Wann muss die Technik aufgebaut werden, damit sie die anderen Gewerke im Ablauf nicht behindert? Wie ist die Akustik im Veranstaltungsraum? Sind Fluchtwege vorhanden?Wer selbst mit Veranstaltungen zu tun hat, sollte unbedingt Grundkenntnisse im technischen Bereich haben. So sollte auch jede Band über ein Basiswissen verfügen – denn was ist, wenn eben mal kein Techniker vor Ort ist, der helfen kann? Das gilt für alle Menschen, die auf der Bühne agieren, bei Kongressen mitwirken oder auf einer Messe mit Technik zu tun haben.Die ebam Akademie bietet einen Kurzlehrgang an, der sich mit all den wichtigen Themen rund um die Veranstaltungstechnik beschäftigt.Ein praxiserfahrener Referent aus der Branche wird den Seminarteilnehmern Einblicke aus der Sicht des Profis geben und somit nicht nur für Sicherheit bei der geplanten Veranstaltung sorgen, sondern auch für die nötigeSelbstsicherheit der Teilnehmer im Umgang mit der Technik!Der Kurzlehrgang „Veranstaltungstechnik und technische Vorschriften“ wird in München, Berlin und Hamburg angeboten. Die Seminargebühr beinhaltet die Seminarunterlagen, Tagungsgetränke und das gemeinsame Mittagessen.Darüber hinaus kann der Kurs auch als Online Kurs gebucht werden – bequem von zu Hause aus können die Teilnehmer via Live Unterricht das Seminar absolvieren.Der nächste Kurzlehrgang startet am 20.09.2018 in Berlin.Anmeldung und Information unter https://www.ebam.de/kurse/15638-veranstaltungstechnik-und-technische-vorschriften-kurzlehr/2018-09-20/