Als Personalfachkauffrau/Personalfachkaufmann auf Managerebene agieren

29.10.18

Mitarbeiter- und Personalthemen gewinnen immer mehr an Bedeutung in der heutigen Arbeitswelt. So wurde diese Thematik bei den meisten Fachwirten (IHK) immer mehr in den Fokus gerückt und ist somit auch dort prüfungsrelevant. Wer schon im Personalbereich tätig ist, sollte sich dort weiter spezialisieren.Der/ die Personalfachkaufmann/ Personalfachkauffrau (IHK) ist, genau wie die Fachwirte, auf Meisterebene angesiedelt.Man könnte sagen, er/sie ist die rechte Hand des Personalchefs und arbeitet im operativen und administrativen Bereich der Personalarbeit, muss über fachspezifische Kommunikations- und Managementkompetenzen verfügen. Besondere Kenntnisse sind bei den rechtlichen Grundlagen, also Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht gefragt. Auch Personalplanung, Personalbeschaffung, Personaleinsatzplanung, Personalberatung und Personalentwicklung fallen unter die Aufgabengebiete.Besonderheit bei der IHK Prüfung ist, dass nach dem letzten Teil der ersten Prüfung ein Ausbildereignungsschein nachgewiesen werden muss, damit man in die letzte Prüfung gehen darf. Denn der/ die Personalkaufmann/ Personalkauffrau muss als Ausbilder qualifiziert sein.Zusammenfassend könnte man sagen, der/ die Personalkaufmann/ Personalkauffrau ist eine Art Berater oder Dienstleister eines Betriebes sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Geschäftsleitung.Motivierte Mitarbeiter, die sich wohl fühlen im Betrieb, sind das beste Kapital, das eine Firma haben kann. Deswegen ist die Position als Personalfachkaufmann/ Personalfachfrau von enormer Wichtigkeit und für einen gesunden Betrieb unabdingbar.Die ebam Akademie bietet die Vorbereitung auf die IHK Prüfung an. Erfahrene Referenten unterrichten praxisbezogen nach dem Rahmenlehrplan der IHK.Information und Anmeldung unter https://www.ebam.de/...