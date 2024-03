EATO baut mit an der Zukunft der Bildung auf der Bitkom Bildungskonferenz 2024

Als Verband mit der Mission, Qualität und Professionalität in der Weiterbildung zu fördern, ist EATO ein dynamischer Motor für die Entwicklung der Bildungslandschaft. Durch Förderung des kollegialen Austauschs und der Vertretung der Interessen seiner Mitglieder leistet EATO einen entscheidenden Beitrag zur Gestaltung der Bildungspolitik und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit seiner Mitglieder.



EATO ist auf 2 Veranstaltungen im Rahmen der Bildungskonferenz mit mehreren Mitgliedsunternehmen vertreten.



Innovativer Workshop zur Messbarkeit der Weiterbildung



EATO freut sich, einen speziellen Workshop zum Thema "Messbarkeit der Weiterbildung" anzukündigen, der am 14.03.2024 ab 13:30 Uhr stattfinden wird. Dieser Workshop zielt darauf ab, die Herausforderungen und Möglichkeiten in der Bewertung und Messung von Weiterbildungserfolgen zu beleuchten. Unter der Moderation von Gerhard Wächter werden die Teilnehmer in die Tiefe dieses entscheidenden Themas eintauchen.



Die Diskussion wird durch die Expertise von Stephan Otten, Dr. Peter Dern und Jürgen Nilgen bereichert, deren umfassendes Wissen und Erfahrung im Bereich der Weiterbildung die Qualität und Relevanz des Workshops garantieren. Die Speakerprofile werden allen Teilnehmern des Workshops vorab zur Verfügung gestellt, um einen detaillierten Einblick in die Fachkenntnisse und Hintergründe unserer renommierten Fachleute zu geben.



Panel-Diskussion mit hochkarätigen Experten



Neben dem Workshop wird Gerhard Wächter, Verbandspräsident der EATO, an der Panel-Diskussion "Berufliche Perspektiven gestalten: Navigation durch die Weiterbildungsgalaxie mit meinNOW" teilnehmen. Diese findet am Donnerstag, den 14. März 2024, von 10:35 bis 11:20 Uhr auf der Innovation Stage statt und verspricht, ein Highlight der Konferenz zu werden. Neben Herrn Wächter werden Sascha Mennrich von der Bundesagentur für Arbeit, Dalia Das als Gründerin Neue Fische und Prof. Dr. Stephan Seiter MdB der FDP-Fraktion, Deutscher Bundestag, teilnehmen. Die Moderation hat Lydia Erdmann, Bitkom.



Interaktive Online Sessions



Um eine breite Teilnahme und Zugänglichkeit zu gewährleisten, werden alle Sessions der Bildungskonferenz, einschließlich des EATO-Workshops, über Zoom abgehalten. Dies ermöglicht es Bildungsinteressierten weltweit, sich einzubringen und von den Erkenntnissen und Diskussionen zu profitieren, die auf der Konferenz präsentiert werden.



Wir sehen unsere Teilnahme als einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Bildungsaktivitäten unter der Einbeziehung der privatwirtschaftlich orientierten Bildungsanbieter.

(lifePR) (