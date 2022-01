Neuer CTO bei Easy-Tutor

10 Jahre lang arbeitete Pascal Pfeifer für den Vergleichsgiganten CHECK24. Als Head of Department Software Development war er maßgeblich für den kometenhaften Erfolg des Portals mitverantwortlich, das mittlerweile über 2.000 Mitarbeiter beschäftigt.Nun wird Pfeifer den Nachhilfeanbieter Easy-Tutor auf das nächste Level heben. Neben der Etablierung von Prozessen und Workflows plant er, mit seinem Team eine stabile, zukunftssichere Plattform zu entwickeln. Mit Pascal Pfeifer an der Seite wird Easy-Tutor in naher Zukunft eine dominante Rolle im Nachhilfemarkt einnehmen.Pascal Pfeifer über seine neue Funktion: „Ich bin fest davon überzeugt, dass Easy-Tutor mit seinen Diensten einen Mehrwert für die Menschen bringt. Gute Bildung sollte jedem zugänglich sein und genau dazu kann Easy-Tutor verhelfen. Die Plattform bietet wahnsinniges Potenzial, um einfach mehr als nur eine Nachhilfevermittlung zu sein. Es erwarten mich superspannende Aufgaben gepaart mit der Möglichkeit, an etwas Großem mitzuwirken.“