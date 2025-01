Dr. Laura Petrescu verstärkt das Team von east AESTHETICS

east AESTHETICS, die renommierte Praxis für Ästhetische Medizin unter der Leitung von Dr. med. univ. Mehran Yaschar Adili, freut sich, die erfahrene Fachärztin Dr. Laura Petrescu im Team begrüßen zu dürfen. Mit ihrer umfangreichen Expertise in der Gefäßchirurgie und ihrer Leidenschaft für die Ästhetik bringt Dr. Petrescu frischen Wind in die Praxis und erweitert das Behandlungsspektrum.



Von der Gefäßchirurgie zur Ästhetischen Medizin



Dr. Petrescu begann ihre medizinische Laufbahn als Fachärztin für Gefäßchirurgie, mit einem besonderen Schwerpunkt auf der operativen Behandlung von Venenerkrankungen und Liposuktionen bei Lipödemen. Dieser Weg führte sie schließlich zur Ästhetischen Medizin, die sie seit Mai 2023 mit großer Hingabe ausübt.



„Ich liebe es, meinen Patienten zu helfen, sich in ihrer Haut wohlzufühlen. Ihre Zufriedenheit und ihr Lächeln nach einer Behandlung sind für mich die größte Motivation“, so Dr. Petrescu. „Ich setze dabei auf Natürlichkeit und Ehrlichkeit. Behandlungen empfehle ich nur, wenn ich sie wirklich als sinnvoll erachte.“



Schwerpunkte bei east AESTHETICS



In ihrer neuen Rolle bei east AESTHETICS wird sich Dr. Petrescu auf eine Vielzahl ästhetischer Behandlungen konzentrieren, darunter:



- Faltenbehandlungen mit Botulinumtoxin



- Gesichtskonturierung



- Lippenvoluminisierung mit Hyaluronsäure



- Vampirlifting (PRP)



- PRP-Therapie für Haarwachstum



- Mesotherapie zur Hautverjüngung



Zukünftig plant sie, ihr Spektrum weiter auszubauen und innovative Ansätze zu integrieren. „In der Ästhetik geht es um kontinuierliche Weiterentwicklung, um jedem Patienten eine individuelle und optimale Lösung zu bieten“, erklärt Dr. Petrescu.



Am 01. Februar 2025 steht die Praxis nach der Winterpause wieder allen Patienten zur Verfügung.

(lifePR) (