e-motion wird als “kununu Top Company” und “Arbeitgeber der Zukunft” ausgezeichnet

kununu und das Deutsche Institut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung heben die Arbeitgeberleistung der e-motion Gruppe positiv hervor

Aufgrund ihres hohen Bewertungsscores von 4,41 von 5 möglichen Sternen, wurde die e-motion e-Bike Experten Gruppe vom Arbeitgeberbewertungsportal kununu als “Top Company” ausgezeichnet. Laut Angaben von kununu erzielen lediglich fünf Prozent der gelisteten Unternehmen den benötigten Durchschnittswert von mindestens 3,8 Sternen.



Die hohe Arbeitgeberleistung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor der e-motion Gruppe. So schlussfolgerte der Head of Employer Branding Ralf Reins:

“Nur glückliche Mitarbeitende führen zu glücklichen Kunden und Kundinnen. Gerade bei solchen beratungsintensiven Produkten wie e-Bikes ist es enorm wichtig, dass Interessierte sich wohl in der e-Bike Welt vor Ort fühlen und merken, dass dort ein harmonisches Arbeitsklima herrscht. Aus diesem Grund arbeiten wir stetig daran, über attraktive Benefits, eine familiäre Unternehmenskultur und attraktive Weiterbildungsangebote, die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden hochzuhalten.”



Nicht nur die Zufriedenheit der e-motion Mitarbeitenden wurde kürzlich positiv hervorgehoben, sondern auch die Zukunftsfähigkeit des Arbeitgebers. So zeichnete das Deutsche Institut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung die e-motion e-Bike Gruppe als “Arbeitgeber der Zukunft” aus. Der mehrstufige Prüfprozess fokussiert sich auf den Stand eines Arbeitgebers in Bezug auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit.



“Wir möchten uns als Arbeitgeber bewusst immer wieder auf die Probe stellen. Nur wer seine eigene Ausrichtung und Werte stetig hinterfragt, kann nachhaltig Bewerber und Bewerberinnen von sich begeistern”, so Ralf Reins.



1 Stand: 06.07.2023