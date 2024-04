e-motion ist offizieller STADTRADELN 2024 Partner

Ab dem 01. Mai 2024 heißt es wieder: STADTRADELN! In zahlreichen Kommunen setzen sich Bürger:innen für das Klima ein, indem sie möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurücklegen und das aus gutem Grund: Laut Statistischem Bundesamt war der Straßenverkehr in 2020 noch zu rund 29 Prozent für alle CO2-Emissionen in der EU verantwortlich.e-motion ist stolz darauf, in diesem Jahr offizieller STADTRADELN-Partner zu sein und damit ein Zeichen für den Klimaschutz und die Förderung des Radverkehrs zu setzen.Bei dieser bundesweiten Kampagne des Klima-Bündnisses treten alle Teilnehmenden 21 Tage lang in die Pedale, um möglichst viele Wege im Alltag klimafreundlich zurückzulegen und Kilometer zu sammeln. Dabei werden nicht nur bekannte Routen befahren, sondern vielfältige Möglichkeiten ausprobiert, den PKW durch das e-Bike oder Fahrrad zu ersetzen.Als offizieller Partner bringt die e-motion Gruppe ihre Expertise im Bereich der Elektromobilität ein, denn auch das e-Bike ist nicht nur eine umweltfreundliche Alternative zum Auto, sondern eine komfortable und gesunde Möglichkeit, sich fortzubewegen.Neben der Förderung nachhaltiger Mobilität unterstützt e-motion das STADTRADELN auch mit Preisen. Die Kommune mit den meisten gefahrenen Kilometern erhält einen 5.000 € e-motion Gutschein zur Förderung des eigenen Radverkehrs.Mehr Informationen sind unter www.stadtradeln.de einzusehen.