e-motion e-Bike Gruppe ist offizieller Partner der E-Bike WM für Jedermann

Bereits zum sechsten Mal findet das Event dieses Jahr statt, das 2018 mit etwas mehr als 200 Teilnehmenden begann. Nun werden vom Veranstalter rund 1.500 Teilnehmende und etwa 8.000 Besuchende in Ischgl erwartet. Für das „Green Mobility”-Unternehmen ist das die optimale Gelegenheit, Interessent:innen das Thema e-Bike fachmännisch sowie spielerisch näher zu bringen. „Wir freuen uns über die Möglichkeit, auch in diesem Jahr wieder offizieller Partner der E-Bike WM für Jedermann zu sein. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, zu zeigen, dass das e-Biken für Menschen von 0 bis 99 Jahren geeignet ist – egal, ob im Lastenrad mit Maxi-Cosi-Erweiterung oder auf seniorenfreundlichen Dreirädern”, sagt Ralf Reins, Markenbotschafter und e-Bike Experte der e-motion experts GmbH.Das e-motion Team ist bei der Weltmeisterschaft für Jedermann einer von über 30 Ausstellenden der großen e-Bike Expo und bietet allen neugierigen Zweirad-Fans die Möglichkeit, sich zahlreiche Vorführmodelle verschiedener Marken aus der riesigen Modellvielfalt der Shops anzusehen. Außerdem erwartet die Besuchenden auf dem 40 Quadratmeter großen Stand des erst kürzlich ausgezeichneten Franchisesystem des Jahres 2024 das Glücksrad der e-motionen. Hier können e-Bike Fans sich auf attraktive Preise freuen. Unter anderem gibt es diesmal ein hochwertiges e-Mountainbike, ECA 1, der Marke GASGAS bei der Verlosung zu gewinnen.Wer sich bislang noch keine Pole Position für die spannenden Rennen der zwei Wertungsklassen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad gesichert hat, kann noch bis zum 15. August beim e-motion Gewinnspiel auf Instagram mitmachen und einen von 5 Startplätzen für das Rennen gewinnen. Die Teilnahme lohnt sich, denn um bei der E-Bike WM um die Wette zu radeln, muss man nicht zur Elite gehören, die E-Bike WM ist für „Jedermann”. Vergangenes Jahr ging Deutschlands größtes e-Bike Franchisesystem auch mit einem eigenen e-motion Team an den Start und erwarb dabei den zweiten Platz in der Elite-Wertung.Hier geht’s zum: Instagram-Gewinnspiel zur e-Bike WM