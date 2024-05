e-motion e-Bike Gruppe gewinnt Franchise Award 2024

Freudestrahlende Gesichter in Berlin: Am 15. Mai 2024 durften die drei Gründer und Geschäftsführer der e-motion experts GmbH - Hendrik Ramisch, Reimar Beer und Tobias Hoffstaedter - den Franchise Award 2024 in Empfang nehmen. Die Franchise Awards werden jährlich im Rahmen des Franchise Forums durch den Deutschen Franchise Verband e.V. in den Kategorien bestes Franchisesystem, beste Franchisegründung und Nachhaltigkeit verliehen. Mit über 100 e-Bike Welten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt die e-motion experts GmbH zu den größten Franchisesystemen im Bereich Zweiradhandel der DACH-Region. Ihr System wurde nun mit dem 1. Platz als “Franchisesystem des Jahres 2024” ausgezeichnet.



“Es ist für uns das erste Mal gewesen, dass wir uns für einen solchen Preis beworben haben. Dann auch noch direkt mit dem 1. Platz belohnt zu werden, ist fast zu schön, um wahr zu sein”, sagte Hendrik Ramisch nach der Siegerehrung. “Der Titel des Forums ‘Erfolgsfaktor Mensch’ hätte für uns nicht passender sein können”, ergänzt Reimar Beer, “Von Anfang an stand bei uns immer der Mensch im Vordergrund. Wir sprechen darum auch immer von Franchisepartner:innen und nicht -nehmer:innen - denn wir pflegen ein partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Shops und begegnen uns auf Augenhöhe.”



Das hat auch die Jury des Deutschen Franchiseverband e.V. überzeugt. Sie beschreiben den Sieger mit folgenden Worten: “e-motion experts ist ein inspirierendes Beispiel für kooperatives Unternehmertum - schließlich ist die gelebte Partnerschaft zwischen Zentrale und Franchisenehmern fest in der Unternehmens-DNA verankert. [...] Ein Fokus, dem die wirtschaftliche Entwicklung des Franchisesystems recht gibt: Steigende Umsatzzahlen, dynamische Expansion und hohe Partnerzufriedenheit sprechen für sich.”



Bereits bei einer anonymen Umfrage zur Aufnahme als Vollmitglied des Deutschen Franchiseverband e.V. bescheinigten e-motion Franchisepartner- und partnerinnen dem System seine Wertigkeit: 98 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich aufgrund ihrer Erfahrungen mit dem e-motion Franchise noch einmal dafür entscheiden würden, Partner:in des Systems zu werden. Dass eine erneute Gründung unter dem e-motion Dach stattfindet, erscheint ihnen nicht unwahrscheinlich. Bereits 20 Prozent der befragten Partner:innen haben expandiert und mindestens eine weitere e-Bike Welt eröffnet. Mehr als die Hälfte (59 %) der Teilnehmenden wünscht sich zudem die Eröffnung eines weiteren Betriebes unter dem e-motion Dach.



Insbesondere die umfangreiche Betreuung und Unterstützung durch die Zentrale beeinflusst die Zufriedenheit mit dem e-motion Franchise besonders positiv. Darum bedankte sich auch Tobias Hoffstaedter nach Entgegennahme des Preises bei allen Mitarbeitenden für die Teamleistung: “Dank eures unermüdlichen Einsatzes konnten wir gemeinsam den Franchise Award 2024 gewinnen!”.

